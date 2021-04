Miniszterek, államtitkárok és kormánybiztosok kerülnek a kiszervezett egyetemek kuratóriumaiba

Pár órával azután, hogy a parlamenti kétharmad szavazatával az állam 12 egyetemet ad ingyen alapítványi vagy egyházi fenntartásba, máris elkezdtek keringeni azoknak a nevei, akik bekerülhetnek az alapítványokat irányító kuratóriumokba. A kormányközeli Mandiner már kedd délután bemutatott egy listát, ami szerint folytatódnak az eddigi trendek, és nem spórolják ki a kormányzati politikusokat a testületekből.

A lap értesülései alapján a 11-ből csak 4 egyetemnél került be a kuratóriumba a jelenlegi rektor: Debrecenben Szilvássy Zoltán (aki összehozta, hogy Putyin díszpolgári címet kapjon), a Semmelweis Egyetemen Merkely Béla, az Óbudai Egyetemen Kovács Levente, Testnevelési Egyetemen pedig Mocsai Lajos.

A listából kiderül az is, hogy Stumpf Istvánnak sikerülhet összehoznia azt a bravúrt, hogy úgy lesz a Tokaj-Hegyalja Egyetemen a kuratórium elnöke, hogy közben ő a modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos is.

Stumpf István öregdiák beszédet mond az új tornacsarnok alapkõletételi ünnepségén Sárospatakon, a református kollégium kezelésében lévő Iskolakertben Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

De kuratóriumi elnök lehet az Óbudai Egyetemen Varga Mihály pénzügyminiszter, Süli Jánost atomminisztert pedig várhatóan a Dunaújvárosi Egyetemen kuratóriumának élére állíthatják. A Szegedi Tudományegyetemen pedig Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter, fideszes EP-képviselő kerülhet a testületbe. A Nyíregyházi Egyetem pedig Schanda Tamást, az ITM miniszterhelyettesét kapja, aki egy nappal korábban, a parlamenti vitában még azt bizonygatta, hogy minden rendben lesz az alapítványi átalakítással. A Pécsi Tudományegyetem kuratóriumát pedig Bódis József felsőoktatási államtitkár vezetheti, ahová beül Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is, akit megpróbáltak nem kormánypárti tagként eladni. Szintén Pécsre kerül Mikes Éva kormánybiztos is, aki korábban fideszes képviselő is volt. A Testnevelési Egyetemre pedig beültetik Vida Józsefet, a Mészáros Lőrinc köré szerveződő bankholding vezérigazgatóját.



Az alapítványi fenntartásba került egyetemek nagy része továbbra is állami finanszírozásból működik majd, az élükre kinevezett kuratóriumok azonban gyakorlatilag teljhatalmat kapnak az intézmény irányításában. Ezek a kuratóriumok fogadják el az egyetem költségvetését, éves beszámolóját, szervezeti és működési szabályzatát, intézményfejlesztési és vagyongazdálkodási tervét, de a rektor kinevezésébe is komolyabban beleszólhatnak. A keddi szavazás után már csak öt darab állami egyetem maradt Magyarországon: az ELTE, a BME, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Zeneakadémia.

A Mandiner által bemutatott lista szerint a kuratóriumok így néznének ki:

Debreceni Egyetem:

Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója, volt katasztrófavédelmi dandártábornok,

Szilvássy Zoltán rektor,

Szólláth Tibor, Hajdúnánás fideszes polgármestere, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke,

Balla György akadémikus, gyermekgyógyász,

Győry Kálmán akadémikus, a Debreceni Egyetem korábbi rektora.

Dunaújvárosi Egyetemen:

Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter,

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos,

Palotás Béla, az intézmény professzor emeritusa, főiskolai tanár,

Roósz András Széchenyi-díjas kohómérnök, a Miskolci Egyetem tanszékvezető professzora,

Pacsay-Tomassich Orsolya, a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár lesz.

Pécsi Tudományegyetemen:

Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár

Mikes Éva Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Pécs korábbi fideszes alpolgármestere,

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott,

Decsi István, az egyetem kancellárja,

Rappai Gábor, az intézmény Közgazdaságtan és Ökonometria Intézetének intézetigazgatója.

Szegedi Tudományegyetem:

Szabó Gábor akadémikus, az egyetem korábbi, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezetője,

Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter, a Fidesz EP-képviselője,

Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa, volt egészségügyi államtitkár,

Hegedűs Éva, a Gránit Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Lantos Csaba, a Lantos Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója és tulajdonosa

Semmelweis Egyetemen:

Orbán Gábor, Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója,

Merkely Béla rektor,

Szócska Miklós, a Semmelweis intézetigazgatója, korábbi egészségügyi államtitkár,

Gloviczki Péter, az egyesült államokbeli Mayo Klinika Érsebészeti Osztályának volt vezető professzora, egyetemi tanár,

Bedros J. Róbert, a Szent Imre Kórház főigazgatója, miniszterelnöki főtanácsadó

Budapesti Gazdasági Egyetemen:

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatója, miniszteri biztos,

Jellinek Dániel, a Hungarian Real Estate Financing Kft. alapítója,

Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója,

Pintér Katalin, a Gerbeaud Gasztronómia Kft. ügyvezetője

Az ötödik tag még kérdéses

Óbudai Egyetem:

Varga Mihály pénzügyminiszter;

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere;

Sinkó Ottó, a Videoton vezérigazgatója;

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora;

Drozdy Győző, a Telenor Magyarország vezérigazgató-helyettese.

Nyíregyházi Egyetem:

Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány (a KDNP pártalapítványa) kuratóriumának elnöke, a Magyar Államkincstár korábbi elnöke;

Kovács Ferenc, Nyíregyháza fideszes polgármestere;

Schanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese;

Bárány László, a Master Good Kft. tulajdonosa;

Kovács Barnabás, a Széchenyi Egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központjának vezetője

Magyar Táncművészeti Egyetem:

Kiss János Kossuth-díjas balettművészt, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke;

Ifj. Harangozó Gyula, a Magyar Nemzeti Balett korábbi igazgatója;

Zsuráfszky Zoltán, Kossuth-díjas táncművész, a Honvéd Együttes ügyvezetője;

Bozsik Yvette, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanszékvezető professzora;

Török Jolán, a Nemzeti Táncszínház alapító igazgatója.

Testnevelési Egyetem:

Egyelőre nem dőlt el, hogy ki kerülhet a kuratórium élére, de a tagok megvannak;

Vida József, a Magyar Bankholding Zrt. vezérigazgatója;

Mocsai Lajos rektor;

Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke;

Schmidt Ádám jogász, miniszterelnöki tanácsadó

Tokaj-Hegyalja Egyetem: