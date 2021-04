Palkovics állítja: A Fudan Egyetem nem vesz el területet a diákvárostól

"A déli városkapu komplex fejlesztése alkalmas lesz a diákváros és a Fudan Egyetem befogadására is, vagyis az újonnan létesülő felsőoktatási intézmény nem vesz el területet a diákvárostól", jelentette ki az MTI beszámolója szerint az innovációs és technológiai miniszter kedden a Budapest Diákváros - Nagyvásártelep és környezete nemzetközi építészeti tervpályázat eredményhirdetésén. Palkovics László hozzátette:

"a terület fejlesztésének eredeti koncepciója is tartalmazott az intézményi övezet, a kollégiumok és a közösségi terek mellett olyan fejlesztési területet, amely kapcsolódó befektetések, például kutatóintézetek létrehozására alkalmas. Ez volt a koncepció akkor is és ez most is."