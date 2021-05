Elektromos földelési hibák miatt vizsgálják a Boeing 737 Max gépeket

Az amerikai repülésbiztonsági hivatal felszólította a Boeing Co-t, hogy dokumentumokkal igazolja, hogy nem érint minden Boeing 737 MAX repülőgépet az az elektromos földeléssel kapcsolatos hiba, amit április közepén tártak fel több repülőgépnél egy vizsgálat során.

A vizsgálat megállapította hogy a repülőgép pilótafülkéjében elhelyezett biztonsági tartalék áramszabályozó egységben gyártással kapcsolatos elektromos földelési problémák vannak. Az elektromos hibák miatt csaknem a 737 MAX flotta egynegyedét felfüggesztették. Ezzel tovább húzódik, hogy a repülőgépmodell megkapja a repülési engedélyt az Amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hatóságtól (FAA).

A Boeing 737-8 Max géptípus december elején szállhatott újra fel, mert a géptípus 2019 márciusa óta nem repülhetett, miután fél éven belül két ilyen gép is lezuhant. Mint azóta tudjuk, nem egyedi meghibásodás, hanem súlyos tervezési mulasztások miatt, amiket a Boeing ráadásul igyekezett titokban tartani az engedélyező hatóságok, a pilóták és a repülőt használó légitársaságok előtt is. Azonban nem sokkal azután, hogy decemberben újra felszállhattak, az egyik gépnél motorhiba jelentkezett, ami miatt még kényszerleszállást is végre kellett hajtani. (Reuters)