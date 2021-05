1,8 milliárd Pfizer-vakcinát kötött le az Európai Bizottság a következő három évre

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Európai Bizottság jóváhagyta az 1,8 milliárd Pfizer/BioNTech oltóanyag beszerzését 2023-ig biztosító szerződést - közölte Ursula von der Leyen szombaton.

A szerződés 900 millió adag koronavírus elleni oltóanyag szállítását írja elő további 900 millió dózis későbbi megvásárlásának lehetőségével. Az Európai Bizottság szerint más gyógyszergyártókkal is tervezik további szerződések megkötését.

A hatalmas mennyiség egyben azt jelenti, hogy az EU vezetőinek bizalma töretlen a Karikó Katalin nevéhez is köthető mRNS alapú vakcinákban. A szerződéskötést az AP tudósítása szerint valamennyi tagállam támogatta. Von der Leyen kiemelte, hogy a Pfizer és a BioNTech megbízható partnerek - ez alighanem az AstraZenecára tett célzás is egyben, amely többször csúszott az ígért szállítmányokkal.

Az új szerződés számai nem nyilvánosak, német sajtóértesülések szerint a végösszeg akár 35 milliárd euró is lehet. A bolgár miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy az új szerződésben egy dózis 19,50 euróba kerül, ami egybevág a Deutsche Welle brüsszeli információival, miszerint 20 euró alatt kellett maradniuk. Ez némileg magasabb, mint a Pfizer-vakcinák eddigi becsült ára, és sokkal drágább, mint az AstraZeneca, amely dózisonként 2 eurónál is kevesebbe kerülhetett az EU-nak. De a kínai vakcinánál még így is olcsóbb lehet.