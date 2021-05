Szabadon engedett csirkékkel próbálják lépre csalni a szökésben lévő leopárdot Kínában

Hangcsou tóparti városrészének lakóit arra kérték, hogy ne nagyon menjenek utcára, miközben a hatóságok sok csirkét engedtek szabadon, hogy csaliként használva a baromfiakkal csalják lépre azt a leopárdot, ami egy helyi szafariparkból szökött meg, írja az AFP.

A leopárd után múlt hét óta zajlik a hajtóvadászat, miután több környékbeli is arról számolt be, hogy látta a ragadozót a város körüli domboknál, illetve teaültetvényeknél.

Ejtőernyős kutatás a leopárd után május 9-én Fotó: STR/AFP

A szafariparkból összesen három leopárd szökött meg április 19-én, de kettőt már sikerült befogni. A szökés tényét a park vezetősége nem is jelentette be, mivel nem akarták, hogy a hosszú ünnepi hétvégén kevesebb látogatója legyen a parknak. Végül csak azután derült ki, hogy mi történt, miután a park környékén többen is leopárdokat láttak a környező hegyekben. Az esetből nagy botrány lett Kínában, ahol a közösségi oldalakon sokan kritizálták, ahogy a vadállatokkal bánnak az országban. Felháborodást váltott ki az is, hogy a két másik leopárd közül az egyiket a felvételek alapján feldühített vadászkutyák segítségével fogták el, míg a másiknak hiányzott egy darab a lábából.

A harmadik leopárd viszont egyelőre nincs meg, annak ellenére sem, hogy több ezer ember vett már részt a keresésében, és ejtőernyős alakulatokat, nyomkövető kutyákat, valamint drónokat is bevetettek már.

Kedden a helyi sajtó arról számolt be, hogy közel száz csirke szabadon engedésével próbálják meg előcsalogatni az állatot. Mind a három fogságban született, nem tanultak meg vadászni, ezért valószínűleg a megszökött ragadozó nem tudja ellátni magát.