Stornó, egyelőre nem elég a magyar védettségi igazolvány, ha Romániába utaznánk

Sajnos ma kiderült, hogy mégsem igaz a hír, hogy a román hatóságok elfogadják a magyar védettségi igazolványt, ahogy azt tegnap a Maszol.ro hírportál információira hivatkozva az MTI is leközölte.

Magyarországról csak azok utazhatnak Romániába, akik legalább tíz napja megkapták a védőoltás második adagját is, vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet mutatnak fel a határon. Ezek hiányában két hetes karanténkötelezettség vonatkozik rájuk. Mivel a magyar védettségi kártyán az első oltás idejét tüntetik fel, azzal nem sokra megyünk - írja a Telex. A lapnak egy olvasó is beszámolt arról, hogy a román határról visszafordították emiatt.

Magyarország és Románia között még nem született olyan kölcsönös beutazási megállapodás, mint például Horvátországgal. A konzuli szolgálat honlapján egyértelműen az áll, hogy a magyar védettségi igazolványt a román hatóságok nem fogadják el, illetve, még ha el is telt legalább 10 nap a második oltástól számítva, az oltás meglétét, beleértve a második oltás dátumát az eljárást elvégző egészségügyi intézmény igazolásának kell tartalmaznia, és azt az igazoláson román, vagy angol nyelven is fel kell tüntetni. Ennek hiányában hivatalos fordítást is be kell mutatni.

A személyforgalom elõl lezárt Ártánd-Bors határátkelőhely a magyar-román határon 2020. március 17-én. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Romániában szombattól változtak a beutazás feltételei, az országokat a fertőzési rátájuk alapján osztályozzák. A „zöld zónába” azok a helyek tartoznak, ahol az utóbbi két hétben az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések aránya nem éri el a lakosság másfél ezrelékét - írja a Transindex. A „sárga zónába” a másfél és három ezrelék közötti fertőzési rátájú országok tartoznak (Magyarország ebbe a kategóriába esik), a három ezrelék feletti lakosságarányos fertőzési rátájú országokat pedig a „vörös zónába” sorolják.



