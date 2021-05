A t.A.T.u. egykori énekese elindul az orosz parlamenti választáson Putyin pártjában

A 2000-es évek egyik orosz popszenzációja, az álleszbikus t.A.T.u. egyik énekesnője, Julija Volkova bejelentette, hogy elindul az őszi parlamenti választáson.

Julija Olegova Volkova (balra) és Jelena Szergejevna Katyina fellépése a svájci Luzernben 2003. március 22-én. Fotó: Uli Deck/dpa via AFP

Volkova az orosz elnök, Valgyimir Putyin kormányzó pártjának, az Egységes Oroszországnak lesz a jelöltje Ivanovóban, az orosz textilipar központjában.

A 36 éves nő a kampányvideójában gyémántkereszttel a nyakában arról beszél, hogy „meg akarja változtatni a hatalom hozzáállását az emberekhez”. Beszél Ivanovo gondjairól (rossz infrastruktúra, kevés munkahely, hanyatló ipar és kormányzati korrupció), de arról nem beszél, hogy 2007 óta a pártja van hatalmon, és említi a saját „múltbeli bűneit”, de egyet sem említve.

Alekszandr Kynev politikai elemző a Szabad Európa Rádiónak azt mondta, Volkova jelölése kísérlet a választások „karneválosítására”, hogy eltereljék a figyelmet olyan kérdésekről, mint például Alekszej Navanij ellenzéki vezető bebörtönzése.

A t.A.T.u. 1999-ben alakult és 2011-ben oszlott fel, bár azóta többször is felléptek. A nevük egy rövidített verzió az orosz „Eta gyevuska ljubit tu gyevusku” mondatból, ami azt jelenti, hogy: „Ez a lány szereti ezt a lányt.” A legnagyobb slágerük a 2002-es All the Things She Said volt.

(Calvert Journal)