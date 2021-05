Egy nap alatt több mint 5000 bevándorló özönlötte el Spanyolország afrikai enklávéját

5000 migráns, köztük 1000 kiskorú jutott be Ceuta területére hétfőn. Spanyolországhoz két enklávé tartozik Afrikában a Földközi-tenger partjainál. Mindkét város, Ceuta és Melilla Marokkóval határos. Az elmúlt években kiemelt célpontjai voltak az illegális bevándorlásnak, hiszen itt úgy tudnak az Európai Unió területére jutni az emberek Afrika konfliktusos zónáiból vagy a gazdaságilag elmaradott területekről, hogy el sem kell hagyniuk a kontinenst. Ennek megfelelően a spanyol hatóságok megerősítették a két város határait. Dupla határkerítés védi őket, a tengeren pedig hullámtörőkkel próbálják megakadályozni, hogy átúszhassanak az emberek.

Egy fiatal próbál bejutni Ceuta kerítésén keresztül Spanyolországba még áprilisban. Fotó: ANTONIO SEMPERE/AFP

Az utóbbi években a marokkói hatóságok is komoly határőrséget tartottak fent az enklávéknál, ám ezen a héten lazítottak. A spanyol hatóságok szerint a hétfői kora reggeli óráktól egyre többen próbálkoztak a kerítéseknél és vízen is. Főleg fiatal férfiak és a gyereküket cipelő anyák kísérleteznek az átjutással. A Guardian szerint eddig egy ember halt meg, amikor a hullámtörő ellenére megkísérelt spanyol vizekre úszni. Eddig az volt a metódus, hogy a kísérő nélkül érkező gyerekek kivételével mindenkit visszatoloncolnak Marokkóba. Most egyelőre a spanyol hatóságok egy 200 fős erősítést küldtek az enklávéba.

Marokkó azután lazított a határőrizeten, hogy Spanyolország befogadta Brahim Ghalit, a Polisario Front vezetőjét. Ez a szervezet küzd Nyugat-Szahara elszakadásáért Marokkótól. Ghalit koronavírus miatt kezelik egy spanyol kórházban, a spanyol vezetés szerint humanitárius okokból fogadták be a gyógykezelése erejéig. Marokkó külügyminisztériuma viszont jelezte, hogy a lépés „összeegyeztethetetlen a partnerség és a jószomszédság szellemével”, és figyelmeztetett a következményekre.