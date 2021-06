Orbán: Meg kell fékeznünk az európai baloldal külpolitikai ámokfutását

Orbán Viktor Szamizdat 9. címmel közölt egy szöveget arról, hogy szerinte az európai baloldal megint minősíthetetlen hangon támadja Magyarországot, éppen „azért, mert nem volt hajlandó egy politikai súlyt és komolyságot nélkülöző közös nyilatkozatot aláírni Hongkong ügyében”.

„Így volt, s ha százszor terjesztik is be újra, századszorra is ez lesz az eredménye” – írja Orbán.

„Magyarország álláspontja szerint véget kell vetni annak a brüsszeli gyakorlatnak, amely nyilatkozatok fabrikálásában és lobogtatásában merül ki. Megértjük, ha bármely tagország hazai, belpolitikai okokból egy olyan papírt akar felmutatni, amin az EU logója látható. De ennek is van határa” – írja a miniszterelnök, aki szerint az utóbbi években „ez a belpolitikailag motivált, közös külpolitika oda vezetett, hogy az Európai Unió külpolitikája nevetségessé vált”.

Orbán úgy véli:

„Ha nyolc közös nyilatkozatunkat söpörték eddig félre – és Kína esetében ez történt –, a kilencedik is gúnykacajt vált ki. Szánalmas papírtigriseknek látszunk, és következmény nélküli nyilatkozataink után rajtunk nevet a világ.”

Szerinte ideje lenne, hogy „a nyilatkozattermelő külpolitikai bürokraták helyett végre Európa valódi vezetői, a külpolitika valódi formálói, vagyis az állam- és kormányfők kézbe vegyék a nagy stratégiai kérdéseket, ahogyan ez legutóbb az Európai Tanács ülésén Oroszország esetében történt”.

„Ami Európa Kína-politikáját illeti, véleményünk szerint meg kell előzni, hogy újra hidegháborús politika és kultúra alakuljon ki a világpolitikában” – írja Orbán, aki szerint a „hidegháború újraindítása ellentétes Európa, Közép-Európa és Magyarország érdekeivel is”.

Orbán és Li Ko-csiang kínai miniszterelnök kétoldalú tárgyalásukon Pekingben 2019. április 25-én. Fotó: Szecsődi Balázs/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI/MTVA

„Nekünk fejlődésre, zöld és digitális fejlődésre van szükségünk. Együttműködésre, beruházásokra, kereskedelmi és kulturális-tudományos kapcsolatokra van szükségünk, nem pedig bojkottokra, szankciókra, leckéztetésre és kioktatásra” – írja Orbán azt ígérve, hogy Magyarország a jövőben is mindent megtesz a nemzetközi együttműködés fejlesztése érdekében.

„Az Európai Unió alapszerződéseiben garantált jogainkkal élni fogunk, a lojális együttműködés elve szerint járunk el, és Európa külpolitikai súlyának és tekintélyének helyreállításáért fogunk dolgozni. Támogatjuk az Európa stratégiai szuverenitásának és autonómiájának kialakítását célzó kezdeményezéseket. Ehhez először is meg kell fékeznünk az európai baloldal külpolitikai ámokfutását” – zárja a szöveget Orbán.

Nem sokkal korábban Németország külügyminisztere, a szociáldemokrata Heiko Maas azt mondta, meg kell szüntetni az egyes EU-s tagállamok vétóhoz fűződő jogát, azzal érvelve, hogy a 27 tagállamú blokkot nem akadályozhatják egyedüliként vétózó országok. Az utóbbi időben Magyarország többször is blokkolta az EU külpolitikai nyilatkozatait, ami legutóbb több német politikust is felháborított.