Belép a videojáték-piacra a Netflix

A világ legnagyobb streamingszolgáltatója új piacra lép, és videójáték-fejlesztésbe kezd - derült ki kedden, miután a múlt heti találgatások és híresztelések után bejelentést tett az óriáscég. A Netflix először csak mobilos játékokkal fogja bővíteni kínálatát, de többször leszögezték, ezek is inkább béta verziós termékek lesznek. Viszont az biztos, hogy komolyan veszik, amit mondanak, mert a korábban az Electronic Artsnál (az iparág piacvezetőjénél) és a Facebooknál is foglalkoztatott Mike Verdu lett a projekt feje.

A Netflix azt is elmondta, hogy nem lesz extra költsége a játékoknak, viszont a havi előfizetés ára minden bizonnyal emelkedni fog. A szolgáltató már korábban is próbálkozott hasonló tartalommal, például a Black Mirror című, nagy sikerű sorozat interaktív filmjében, a Bandersnatch-ben. Ez a projekt nagyot bukott, és akkor úgy tűnt,nem is próbálkozik hasonlóval a cég, ezért is döbbentett meg sokakat a hír.

Egy másik nagy Netflix-siker, a Stranger Things is megjelent már játékkonzolon, viszont ahhoz a vállalat csak licencet adott. Az elmúlt években több olyan film vagy sorozat is felkerült a Netflixre, melyek alapja videójáték, és sok más hasonló műsort készítenek még. A Bloomberg szakértője azzal magyarázta a Netflix lépését, hogy szerinte növelni akarják a felhasználók által a platformon töltött időt, és emelni kívánják a havi előfizetés díját. Geetha Ranganathan továbbá hozzátette, hogy ne várjunk ettől akkora durranást, mivel véleménye szerint ez természetes lépés, amely a cég fejlődésében csak újabb lépcsőfok. Ezt a lépést az is igazolhatja, hogy tavalyhoz képest jóval kevesebb új előfizetője (5,5 millió) volt a szolgáltatónak, és bár senki nem számított arra, hogy elérik a 2020-as, járvány által meghatározott, 10,1 milliós évet, ettől függetlenül is súlyos a lassulás. Új szereplők erősödése is háttere lehet a projektnek (Disney +, HBO MAX, Apple TV+), akik piacképes áraikkal és minőségi tartalmakkal komoly vetélytársai lehetnek a Netflixnek. (BBC)

(A posztot Cmarits Milán írta.)