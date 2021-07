A tokiói olimpia jelenleg egy húszmilliárd dolláros szívás, ami még rosszabb is lehet

Semmi sem jelzi jobban az olimpia körüli katasztrofális állapotokat, mint az, hogy az esemény főszponzora, a Toyota napokkal a megnyitó előtt jelentette be, hogy kihátrálnak, és lemondanak minden megjelenést az olimpián.

A Toyota Japán legértékesebb vállalata, több millió dollárt költöttek arra is, hogy amerikaiak millióihoz jussanak el a Super Bowl félidejében vetített olimpiai karikás reklámjukkal. Miután azonban az elmúlt hónapokban egyre több közvéleménykutatás jutott arra, hogy a japán lakosság többsége ellenzi, sőt, egyáltalán nem tartaná meg az olimpiát, a Toyota eljutott odáig, hogy úgy érezték, ronthat a márka megítélésén, ha bármilyen formában is részt vesznek a világ legnagyobb sporteseményén.

A covid miatt egy évet csúsztatott olimpia megnyitóünnepségét július 23-án tartják, azonban a több mint 7 milliárd dollárból felhúzott vagy felújított stadionok és arénák a jelenlegi járványhelyzet miatt gyakorlatilag üresek lesznek a versenyek alatt. Egészen márciusig úgy volt, hogy csak külföldi nézőket nem engednek be, aztán addig módosítgattak a terveken a szervezők, hogy végül bejelentették, inkább teljesen lezárják a lelátókat.

Üres lelátók a Mayagi stadionban július 20-án Fotó: KANAME MUTO/The Yomiuri Shimbun via AFP

A tokiói olimpia az eredeti költségvetés szerint közel 7 milliárd dollárba került volna, ez az összeg 2020-ra már 12,6 milliárd dollárra nőtt, aztán egy évvel halasztottak mindent, a költségvetés pedig további 22 százalékkal emelkedett az év végére, vagyis decemberben már 15,4 milliárdnál tartottak. A Wall Street Journal szerint a tokiói olimpia költségvetése jelenleg 20 milliárd dollárnál jár.

Mindenki veszít

Azzal, hogy az olimpiát gyakorlatilag a világ minden országában követik majd a tévén keresztül, nem nyer sokat a japán lakosság. A nézők nélkül megrendezendő eseménybe már most többen belebuktak, legalábbis a Wall Street Journalnak többen számoltak be arról, hogy már most mennyi pénzt veszítettek. Yoshiko Tobe például több millió dollárért újította fel a Tokió közelében található fogadóját, gyakorlatilag feleslegesen. A Japán egyik legnagyobb utazási irodáját működtető KNT-CT Holdings Co. pedig eredetileg utazási csomagokkal és túrákkal készült az olimpia idejére Japánba látogatóknak, csakhogy most jó darabig nem érkeznek még turisták az országba.

Abe Sindzó, Japán korábbi miniszterelnöke a 2012-es londoni olimpiát követően, egy évvel a 2011-es, húszezer halálos áldozatot követelő szökőár után azt mondta, egy olimpia megrendezése minden szempontból segítené az országot. 2019-re a legtöbb helyszín fel is épült, szinte biztos volt, hogy a legtöbb jegy el fog kelni, egyedül amiatt lehetett csak aggódni, hogy a nyáron ne legyen hőhullám. Aztán beütött a covid.

2020 márciusában döntöttek az olimpia halasztásáról, abban reménykedve, hogy 2021 nyarára a járvány véget ér, ez azonban a Delta-variáns terjedése miatt nem jött össze. Tokióban most, napokkal a megnyitó előtt is naponta több mint ezer új megbetegedést regisztrálnak, az ország lakosságának pedig még mindig csak 22 százaléka van teljesen beoltva.

Egyre több fertőzött

A japán vezetés mindenképpen meg akarta és meg akarja tartani az olimpiát, május végén a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezető tagja, Dick Pound úgy fogalmazott, hogy csak az armageddon állíthatja meg az olimpiai játékok megtartását. Szuga Josihide japán miniszterelnök is teljes magabiztossággal jelentette ki, hogy az óvintézkedéseknek köszönhetően biztosan meg tudják fékezni a járvány terjedését, illetve hogy az ország is profitálni fog abból, hogy az egész világ az olimpiát nézi majd a tévében bő két hétig. Egy a WSJ által idézett interjúban úgy fogalmazott, „visszalépni a legegyszerűbb és a legkönnyebb”, a kormány feladata pedig az, hogy „kezelje a kihívásokat”.

A járvány terjedésének sikeres megfékezése azonban nem feltétlenül jött össze. Az olimpia miatt több mint 50 ezer ember utazott Tokióba, a világjárvány kezdete óta ekkora eseményt ennyi ember részvételével még nem tartottak. Nem véletlen, hogy egyre több a fertőzött az olimpiai buborékban, és egyre több az olyan versenyző, akinek vissza kell lépnie a versenytől a pozitív covid-tesztje miatt. A sportolók, az edzők, a NOB tisztviselői és a sajtómunkások között is találtak már koronavírus-fertőzöttet az olimpiai faluban, ahova kizárólag egy sorozatnyi negatív teszt után lehet csak belépni. Emellett az olimpián résztvevőket távol tartják a helyi lakosoktól, azokat pedig, akik nem tartják be a szabályokat, kiutasítják az országból.

Ha újabb hullám jön, ennél is többet bukhatnak

Egy július 9. és 11. között végzett közvélemény-kutatás szerint a japánok közel kétharmada nincs meggyőződve arról, hogy meg kell tartani az olimpiát. Más közvélemény-kutatások eredményei szerint pedig soha nem látott mélyponton van a jelenlegi miniszterelnök támogatottsága, mindössze a lakosság egyharmada áll mellette.

Fotó: STANISLAV KOGIKU/APA-PictureDesk via AFP

A 2012-es londoni olimpia az Egyesült Királyság egyik legsikeresebb és legnépszerűbb sporteseménye volt, amin az is segített, hogy az olimpiából a parkokba és a belváros különböző pontjaira kihelyezett kivetítőkkel is közösségi élményt csináltak. Azzal, hogy Tokióban most nemcsak a stadionok, de az utcák is üresek lesznek, és a versenyek alatt a sportolóknak korábbi meccseken felvett szurkoló-hangokat játszanak majd be, a közösségi élmény is elmarad, és sokan attól tartanak, a sportolók is kevésbé lesznek motiváltak.

Bármennyire is nézők, és így jegybevételek nélkül rendezik meg ezt az olimpiát, ami már most is a sokszorosába kerül a tervezettnek, vannak, akik optimisták, és úgy gondolják, a későbbiekben megtérülhet ez a pénz. A Nomura Kutatóintézet egyik közgazdásza szerint bőven elképzelhető, hogy az olimpiát a tévén keresztül végigkövető külföldiek a járvány lecsengése után majd elutaznak Japánba, és akkor nem hiába újítottak fel egy rakás éttermet és szállodát. A WSJ szerint azonban aggasztóbb, hogy a gazdasági kockázatok mellett továbbra is ott van az egészségügyi kockázat, ami miatt a japánok többsége a mai napig az olimpia ellen van. Mert ha végül az olimpia megdobja az újabb megbetegedések számát, az még több kiadással járhat, vagyis az olimpiára fordított összegen felül is nagyobbat buknának.

(Nagy kép: Forgalomirányítók Tokióban az egyik stadion előtt, július 19-én - Fotó: Yasushi Kanno / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP)