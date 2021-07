Hosszú Katinkával nem történt tragédia, egyszerűen már nem olyan jó, mint 5 éve

Yu Yiting - Hosszú Katinkát 2 hellyel megelőzve - ötödik lett a 200 méteres vegyesúszás szerdai olimpiai döntőjében. A kínai úszó 15 éves, 2005. szeptember 5-én született.

Amikor a kínai lány megszületett, Hosszú Katinka már túl volt az első olimpiáján, 2004-ben Athénban szintén 15 évesen debütált. Nem kapta fel a világ a fejét az eredményére, 31. lett 200 méter gyorson. De még abban az évben megszerezte első érmét felnőtt világversenyen, a decemberi bécsi rövidpályás Európa-bajnokságon bronzérmes lett 400 vegyesen. Yu Yiting nagyjából ekkor fogant.

Hosszú Katinkának a mostani az ötödik olimpiája. 32 évesen a 200 és 400 méter vegyesen is messze ő volt a legidősebb a döntőbe jutottak közül. 400 vegyesen valamivel 24 év alatt volt a másik 7 résztvevő átlagéletkora, 200 vegyesen pedig ennél is jóval alacsonyabb, 20,7, szinte tiniverseny volt.

Hosszú Katinka 400 vegyesen 5. lett, 200 vegyesen 7. (Kevesen emlékeznek már rá, pedig nem volt olyan régen, hogy címvédőként a riói olimpián Gyurta Dániel a középdöntőbe sem jutott be 200 mellen.)

Persze nem csak annyi történt, hogy Hosszú Katinka már nem bírja a fiatalok tempóját, az ugyanis kifejezetten kényelmes lett volna neki egy átlagos felkészüléssel még most is. Meglehetősen szerény időkkel nyerte mindkét számot a japán Ohasi Jui. A mostani időkkel 5 éve a japán versenyző 200-on és 400-on is csak harmadik lett volna.

Az viszont megint csak túlzás, amit kipréselt Hosszú Katinkából a Nemzeti Sport újságírója, hogy ha nem halasztják el tavaly az olimpiát, akkor a magyar úszó már nem háromszoros, hanem ötszörös olimpiai bajnok lenne. Elég zaklatott volt már a pandémia előtt is a felkészülése.

A három arany és a világrekordok

Hosszú Katinka 2015-ben és 2016-ban volt a csúcson. A 2015-ös kazanyi vébén világrekorddal nyerte meg a 200 vegyest, 2016-ban a riói olimpián a 400 vegyesen döntött világrekordot, megnyerte a két vegyesúszószám mellett a 100 méter hátat, ezüstérmes lett 200 háton. Természetesen behúzta az olimpia utáni, általában kevésbé fontos, de Budapesten rendezett világbajnokságon is a két vegyesúszást.

Hosszú Katinka és férje, edzõje, Shane Tusup a riói érmekkel

Mindezt Shane Tusup irányítása alatt, de amilyen hőfokon izzott az amerikai edző, nem volt meglepő, hogy 2018 májusban szakmailag és a magánéletben is szakítottak.

Hosszú ekkor még talált új edzőt, Petrov Árpád készítette fel a 2019-es kvangdzsui világbajnokságra. Az úszó menet közben még azt nyilatkozta, hogy „amikor egy ilyen nagy váltás jön, akkor természetesen vannak az emberben kételyek, kérdések, ám ezeket el kell hessegetni, bele kell állni. Ha vannak hibák, azokat azonnal orvosolni kell és ez nagyon jól megy." Hosszú a sorozatát folytatva Petrovval is megnyerte a világbajnokságon a 200 és 400 vegyest is.

Kazanyi arannyal Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A korábbi idejeinél ugyan valamivel gyengébb időket úszott a vébén, de így is váratlan volt, hogy kiadta edzője útját. A közleményben azt írta, hogy a nyári világbajnokságon megingott a bizalma az edzőben, mert „úgy éreztem, hogy nem akarja annyira a győzelmet, mint én”. Nem volt kifejezetten elegáns szakítás, Hosszú megjegyezte például, hogy „Árpiról az együtt töltött idő alatt számomra kiderült, hogy nem tud felnőni a feladathoz. Több figyelmet vártam tőle szakmailag és emberileg is, ezért nincs visszaút. Az olimpiai felkészülés hajrájában nem vállalhatom fel még egyszer azt a terhet, hogy valakit a hátamon vigyek”.

Majd közölte, hogy egyedül készül fel a tokiói ötkarikás játékokra, munkáját az edzéseken az Iron Swim stábja segíti majd.

„Megkérem a kollégákat, hogy mérjék az időt, de én leszek az edző, ami azt jelenti, hogy vállalok minden felelősséget. Az edzéstervet már úgyis régóta magamnak írom, pontosan tudom, hogy milyen felkészülésre van szükségem. Az eltökéltségemmel sincs gond, minden nap nyolc-tíz órán át tréningezek, ha kell, akkor szinte az ájulásig hajtom magam. Eldöntöttem, hogy egyedül csinálom meg Tokiót, minden energiámat az olimpiai felkészülésre fordítom. Az edzőkérdést ezzel lezártnak tekintem, az ügyben további nyilatkozatokat nem teszek”

- jelentette be 2019 novemberben Hosszú Katinka.

Lehet, hogy még így is meg tudta volna csinálni, de közbeszólt a pandémia. Hosszú tökéletesen tudta, hogyan tud felkészülni: ha folyamatosan versenyben van, ez volt az évek alatt kidolgozott módszere. Csakhogy előbb a kisebb versenyek, majd az olimpia is elmaradt.

Közben kiderült, hogy Nagy József mellett hivatalosan is az edzője lett az új élettársa, az egykori úszó, majd modellként dolgozó Gelencsér Máté is. Az elküldött Petrovnak nála biztosan több tapasztalata volt edzőként.

Hosszú nem találta a formáját, ezzel Sós Csaba szövetségi kapitány is tisztában volt, de töretlenül bízott a háromszoros olimpiai bajnok Hosszúban. Április végén a 200 vegyes olimpiai esélyéről Sós ezt mondta:

„Sikere csak saját teljesítményének függvénye, ha csak a legjobbja közelében úszik, nyer. A kérdés, hogy elég-e a javulásra ez a három hónap? Ám továbbra sincs okom nem bízni benne, bizonyította már, hogy képes mélyről feljönni, emellett tudjuk, milyen, ha megérzi a vérszagot... Ráadásul olyan a fájdalomküszöbe, amilyen csak keveseknek van, így nem tudom azt mondani, hogy esélytelen lenne kétszáz vegyesen, még akkor sem, ha az idei világranglistás helye mást mutat.”

A 400 vegyesről pedig ezt: „A négyszáz más kávéház, ott érhet minket meglepetés, mert a kínai Je Si-ven sötét ló. Bújtatják, másként úszik, nem is sorolom, legyen elég annyi, hogy vannak aggályaim... Viszont mivel Katinka teljes erőbedobással dolgozik, a szívem azt mondja, 4:30 alá akkor is be tud menni Tokióban, ha a rajtkőhöz az intenzív osztályról érkezik, erre az eredményre pedig más nem nagyon képes.”

A májusi budapesti Európa-bajnokságon egy kicsit meg is nyugtatott mindenkit, Hosszú a 400 vegyest 2021 addig legjobb eredményével nyerte meg, viszont 200 vegyesen csak harmadik lett. Hosszú azt nyilatkozta, hogy amilyen időszak van mögötte, még jobban is sikerült a verseny, mint remélte. Azt is mondta, hogy nagyon jó időt úszott a két számban, és már tudja, nagyon jól látja, min kell dolgoznia a következő hetekben.

A szövetségi kapitány közvetlenül az olimpia előtt pedig kifejezetten bizakodó volt. „Katinka nagyszerű állapotban van, éppen úgy néz ki, mint ahogy már megszoktuk tőle a világversenyek előtt: noha a pandémia miatt volt lemaradása, sokan féltették, én mindvégig bíztam benne, most pedig már kifejezetten bizakodó vagyok a szereplése kapcsán.”

Az utolsó hetek felkészülése nem sikerült

De valami mégis félrement. Hosszú a májusi Európa-bajnokságon 4:34,76-os időt úszott. Ezt kellett volna lefaragnia - mint most az olimpián kiderült - 4:32,08 alá. Többen dicsérték, hogy milyen szálkás lett, Hosszú is azt mondta, hogy fogyott öt kilót az Eb óta. Csakhogy mégsem gyorsult, sőt a döntőben egy másodperccel rosszabb időt úszott (4:35.98), mint az edzésből lehozott május Eb-n.

A győztes Hosszú Katinka a női 400 méteres vegyesúszás döntője után a budapesti vizes Európa-bajnokságon a Duna Arénában 2021. május 17-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A 400-as döntő után azt nyilatkozta, hogy nem tudja, mi történt a medencében. „Azt tudom, hogy mindent kiadtam magamból. Még a tegnapi úszást sem éreztem annyira rossznak, mint a mait. Bosszantó az idő és a helyezés is”.

400 vegyesen Hosszú világrekordja 4:26,36, a riói olimpián úszta. Ohasi Tokióban 4:32.08-cal nyert, a mostani Hosszú pedig több mint 9 másodperccel úszott ennél rosszabbat.

Hosszú Katinka úszó és edzõje, Layber-Gelencsér Máté a Tokiói Vizes Központban tartott edzésen 2021. július 20-án Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

200 vegyesen eleinte úgy tűnt, hogy azért valami mégis alakul, az előfutamából a második legjobb idővel jutott tovább (2:09.70), akkor azt is mondta, hogy nagyon örül ennek az időnek, mert ez jobb, mint amivel bronzérmes lett májusban a budapesti Európa-bajnokságon.

Az elődöntőben viszont nem tudott javítani, a 2:10.22 a 7. legjobb idő volt csak. A továbbjutás ellenére nem ment végig a vegyeszóna kanyargós útvonalán, ahol újságírókkal találkozhatott volna, hanem a MTI beszámolója szerint kibújt a kordonok közül, majd dühösen és csalódottan összepakolta a holmijait és távozott. A döntőben pedig tovább szenvedett, és sokkal rosszabb időt úszott (2:12.38).

Összehasonlításul: Hosszú világrekordja 200 vegyesen 2:06.12. A 2015-ös kazanyi világbajnokságon úszott csúcsot a 2016-os olimpián ugyan nem sikerült megdöntenie, 2:07,45-tel lett olimpiai bajnok, de azzal is simán nyert volna most. Ohasi a tokiói döntőben a világrekordnál több mint két másodperccel, Hosszú 2016-os döntős idejénél egy másodperccel rosszabb időt úszott (2:08,52). Csak hát nem a 2016-os, hanem a 2021-es Hosszú úszott most.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A döntő után már nyilatkozott. Azt mondta, hogy kedden görcsösen úszott, ezért szerdán próbálta lazábban. „Így se volt jó, és úgy se. Mindent kiadtam magamból. Bosszantó, hogy 2:08.5 elég volt az aranyhoz". Kicsit bővebben az M4-nek ezt mondta:

„Fura volt versenyezni, nem voltam magabiztos, nem tudtam, hogy pontosan mit csinálok, hogyan fogok úszni, amit régebben mindig tudtam előre, mi hogyan fog menni. Erre kellett volna még egy kis idő, sajnos. Én tényleg a vízben hagytam, ami bennem volt, sajnos, ez most csak erre volt elég”

Azért volt kedve egy kicsit viccelődni is, amikor odalépett a magyar újságírókhoz, azzal kezdett, hogy „azért nem halt meg senki”. Azért gyorsan hozzátette, sajnálja, hogy „pont egy olimpián esett meg, amikor így úszom".

Szerinte fizikálisan annyival jobb állapotban van a májusi, budapesti Eb-hez képest, hogy két másodperccel jobb időt kellett volna úsznia (azzal az aranyért csatázott volna Ohasival).

Egy száma van még, a 200 méter hát. Szemben a 200 pillangóval, ahonnan visszalépett, jelentős felzúdulást váltva ki ezzel, mert így - Rió után ismét - megfosztotta a részvételi lehetőségtől Jakabos Zsuzsát, ezt a számot leússza. De előre jelezte: „persze nem az a 200 méter hát lesz, amit látni szoktak tőlem".

Sós Csaba szövetségi kapitány szerint nem mentális problémák voltak Hosszúval, hanem szakmailag ment félre valami. „Ha valaki azt mondja, 4:32 perccel meg lehet nyerni a 400 méter vegyest és akkor az nem Hosszú Katinka lesz, azt kiröhögöm” - közölte Sós. Azt is mondta, hogy méltatlannak tartja a kritikákat, amiket Hosszú kapott a 200 méteres pillangótól való visszalépése miatt.

„A világ egyik legjobb úszója. Akármi történik, nem fogok rá rosszat mondani. Kilenc számban teljesítette az A szintet, ebből ötöt magától visszamondott. Tudtam, hogy a 200 méteres vegyes és pillangó közül az egyiket nem fogja úszni. Ezért vállalom a felelősséget, de egy háromszoros olimpiai bajnoknak megadom a lehetőséget, hogy felmérje a mezőnyt, és annak fényében döntsön. Ezt megérdemli."



A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és 15-szörös Európa-bajnok azzal zárta, hogy



„Így biztosan nem tudom abbahagyni".

Hosszú Katinkánál a magyar úszók közül csak Egerszegi Krisztina (5) és Darnyi Tamás (4) nyert több olimpiai bajnoki címet. A következő olimpián már aligha látjuk versenyezni. Ott van már mögötte ugyanakkor a 17 éves Mihályvári-Farkas Viktória, aki májusban az Eb-n második lett mögötte 400 vegyesen, az első olimpiáján pedig ebben a számban 6. lett, Hosszú Katinka mögött.