A Karácsony által kezdeményezett népszavazást simán kitolhatják a jövő évi választások utánra

Bár a kormány Karácsony Gergellyel egy napon nyújtotta be népszavazási kérdéseit a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a két voksolás lebonyolítása között akár egy év is eltelhet, annyira, hogy Karácsonyé akár 2023-ra is eltolható – írja a Népszava.

Karácsony Gergely a Nemzeti VÁlasztási Bizottság épületénél. Forrás: ATV

Mindez úgy történhet meg, hogy a „mezei” választó által benyújtott kérdéseket formai vizsgálatnak kell alávetni, míg a kormány által benyújtottat nem, így utóbbi még belefért a Nemzeti Választási Bizottság ülése előtti 5 napos „döntés-előkészítő” határidőbe, Karácsony kérdései viszont kicsúsztak belőle. A lapnak nyilatkozó László Róbert, a Political Capital választási szakértője szerint extrém esetben akár 2023 elejéig-tavaszáig is elhúzhatják a Karácsony Gergely által kezdeményezett népszavazás lebonyolítását.

László szerint az ellenzék csupán két ponton avatkozhat be a történésekbe: jogorvoslati kérelmet nyújthat be a választási bizottság július 30-i határozata ellen, vagy a lehető legrövidebb idő alatt összegyűjtik a szükséges aláírásokat. Utóbbit Karácsony a honlapján már el is kezdte, ennek ellenére kevés az esély arra, hogy a Karácsony által szorgalmazott ügyekben még a jövő évi választások előtt népszavazást írjanak ki.