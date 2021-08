A külügy bankja 80 milliót adományozott Szijjártó kedvenc győri templomának

Nagyon érdekes dologra bukkantak az Eximbank kimutatásainak böngészése közben a K-Monitor antikorrupciós civil szervezet munkatársai: a Külgazdasági és Külügyminisztérium alá tartozó bank idén tavasszal 50 millió forinttal támogatott egy győri katolikus templomot. De nem is akármilyen templomot, hanem azt, amelyikben Szijjártó Péter külügyminiszter szokott imádkozni, ha szülővárosában jár.

Ez a Győri Szent Kamillus Római Katolikus Plébánia, ami igen kedves Szijjártónak, a templom mellékoltárának felszentelő miséjén felolvasott levele szerint ugyanis ez élete egyik legfontosabb helyszíne, például azért, mert itt szerepelt először közönség előtt, amikor gyerekként felolvasta a szentleckét. A miniszter egy tavaly decemberi Facebook-bejegyzésben is megemlítette a templomot, amikor felsorolta, melyik városban hová szokott elmenni az adventi hajnali misére, ha éppen arra van dolga.

Az Eximbank a magyar állam tulajdona, de mivel - ahogy a neve is mutatja - elsősorban a külkereskedelmi cégek finanszírozása a feladata, a tulajdonosi jogait a KKM gyakorolja, az igazgatóság elnökét is Szijjártó Péter nevezi ki. Nem ez az első alkalom, hogy az Eximbank a tulajdonosi jogait gyakorló miniszter templomának adományoz: 2020-ban 30 millió forintot kapott a banktól a plébánia, a K-Monitor szerint pedig elképzelhető, hogy egy 2019-es, 15 millió forintos, "Római Katolikus Egyházközség" néven feltüntetett támogatási összeg is a győri templomnál kötött ki.