Nem tudom, van-e értelme beszélnünk a puhafiúkról, vagy érdekes-e, de engem rég nem fogott meg így semmi – csak Te

Szió! Elnézést, hogy eddig nem írtam, csak egyszerűen órák óta nem jutok szóhoz. Utoljára akkor éreztem magamat így, amikor megnéztem a Call Me By Your Name-et. Ismered? Elég metapoétikus.

Na mindegy, csak azt akartam mondani, hogy örülök, hogy végre egy (tényleg) értelmes embernek írhatok ebben a virtuális valhallában. Nagyon kevesen vagytok „odakint”. :)

Szóval áprilisban indult ez a puhafiuk insta, és mióta passziváltattam magam, hogy eldöntsem, mit is akarok kezdeni ezzel az egész szarral – amit egyesek életnek csúfolnak –, ez az oldal volt az első dolog, ami annyira bejött, hogy újra elkezdtem festeni. (Sokan hatottak rám, főleg Pollock, Miró, Bob Ross, gondolom vágod…)

Nyilván tudod, hogy a softboit1 kb. az különbözteti meg a fuckboitól2, hogy bár szintén valszeg csak szexre hajt, a harsány nyomulás helyett paródiaszerűen ultraérzékenynek, már-már ön- és közveszélyesen hiperintelligensnek, illetve szívfájdítóan bizonytalannak és megmentendőnek mutatja magát. De vágod, annyira, hogy amellett Holi sírós száma is hardcore macsós flash. (Mondjuk nagyon fárasztanak az agresszív arcok, minden para sztorinál helyettük is szégyellem magamat.)

Btw mi a kedvenc számod? Idk, nekem nincs egyetlenegy sem, túl szerteágazó a zenei ízlésem, de tényleg. Mostanában mégis ez érint (ez a jó szó?) meg, hasonlóakat írok én is egyébként.

Tehát nem bírtam ki, és az OFF és az NLC után én is írtam az oldal készítőinek, mert tudni akartam, mi ez az egész, kik és miért írnak ilyeneket a logoszférába. Kiderült, hogy két 20 éves lány csinálja, úgy képzeltem, művészlelkek, mint te, de Kata a Corvinusra, Lili meg az ELTE-re jár (sajnos nem a BTK-ra).

Egy ideig (kb. az első 80 képig) azokat a szövegeket tették ki az oldalra, amiket nekik írtak, de mióta 10 ezer követőjük van, már 98 százalékban beküldött üzeneteket raknak ki, abból is csak minden ötödiket, mert ami túl vulgáris, bántó vagy igazából csak őszinte és nincs mögötte semmi hátsó szándék, azzal nincs gond.

A puhafiúság szerintük nem mainstream dolog, viszont ha „valaki ezt csinálja, az nagyon feltűnő”, sok személyes tapasztalatuk van ilyen srácokkal, „de valószínűleg ez inkább egyes szubkultúrákban jelenik meg, és a közegben, ahol mozgunk”. Azt írják, élőben is érezhető, ha valaki ilyen, „és még viccesebb élmény, amikor látjuk a beleélést és a gesztikulációt”. „Lehet, hogy majd live-olunk egy randin:D” – írták.

Csak bólogatni tudtam, amikor arról meséltek, hogy a „legtöbben nem veszik észre, ha puhafiúsan viselkednek, és ezért nehéz elhagyniuk ezt a viselkedést”. De amúgy érdekes, hogy Kierkegaard is azt írta, hogy: „A kétségbeesés legáltalánosabb formája, ha nem akarunk önmagunk lenni.”

Erről amúgy eszembe jutott az Infinite Jestből a drogrehab, és beleborzongtam, hogy Wallace milyen részletesen végigagyalja benne a függőséget. Olyan idioszinkratikusan kauzális.

A tökéletes puhafiúról korábbi interjúkon azt mondták, „egy deszkás srác, aki persze gitározik és nem mindig fürdik”, szóval akár én is lehetnék. :D De aztán hozzátették: „Rengeteget beszél, leginkább magáról vagy zenékről. Gimiben olvasott de már csak instázik, huszonéves és harmincöt 16 éves lányt fűz párhuzamosan, a szülei fizetik az albiját, mert ugye tele van varrva trashy tetkókkal.” Azóta meg is szavaztatták, milyen az ultimate softboi, bár ahogy nézem, például a Vice 2019-es softboios ábécéje alapján szinte bárki lehet softboi…

Egy ideje nem nagyon randizom, más dimenziókban mozgok fejben, más struktúrák mozgatnak, úgyhogy meglepett, amikor azt írták, hogy ők is randiztak puhafiúkkal, de elég átlátszó, ha valaki úgy viselkedik. „Viszont biztosan vannak olyan lányok, akiknek ez imponáló tud lenni, főleg, ha nem veszik észre azt, hogy mennyire megjátszott az intellektualitás, és ez is teljesen rendben van, amíg nem lesz toxikus a kapcsolat” – írták, én pedig csak arra tudtam gondolni, hogy valahogy figyelmeztetnem kéne az ilyen3 lányokat, ne dőljenek be ezeknek az álszent alakoknak.

Katáék azt mondják, próbálnak figyelni, hogy csak a tényleg problémás vagy furcsa dolgokat tegyék ki, és „kontextus nélkül nem egyszerű megállapítani, hogy csak bénázik-e valaki”, de remélik, nem veszik el senki önbizalmát, „a lányok sokkal jobban értékelik az őszinteséget, mint a megjátszott értelmiséget”.

Bár a soft girl nem a soft boy női megfelelője, de vannak olyan lányok, akik hasonlóan viselkednek, mint ezek a fiúk, „például tinderen felvágnak azzal, hogy ismerik az Arctic Monkeyst, vagy hogy voltak már valaha színházban” – írják Liliék.

„Viszont a puhafiúk is normális emberek, és egyáltalán nem szeretnénk kigúnyolni senkit, csak bemutatni ezt a jelenséget, nevetni egyet és megosztani a tapasztalatainkat” – írták. (Azért ez ultracute.)

Szerinted ez az egész puhafiú-őrület nem észvesztően kemény? Mintha egy elme meghasadt, fluktuáló részei különböző idősíkokban, visszafelé találkoznának egy szuperkomplex konkavitásban. Már ha fel tudod fogni, mire gondolok…

Az a komoly, hogy azóta indult egy incelekre és frusztrált emberekre koncentráló, magyar Instagram-oldal is, bár ezt nem ők csinálják, és inkább nyomasztó, mint vicces.

Kérdeztem volna még mást is, de nem hiszem, hogy sok értelme lett volna, ők sem voltak valami kíváncsiak rám, és én is úgy éreztem, hogy ennél több kell nekem.

Amúgy van kedved lógni? Nem biztos, hogy még készen állok egy új kapcsolatra, és biztosan összetörnéd a szívemet, de tbh elmennék veled tépni meg hesszelni a Fiumei úti temetőbe. Persze csak ha van kedved, lehet, hogy hülye ötlet. Bocsi.

1 puhafiú, lágyfiú, anyámasszony katonája, gagyi lovag stb. – a szerk.

2 szoknyavadász, csókkirály, dzsigoló, szívtipró, kefekrapek, kamatymanus, hupákhapsi, pinabubus, varrógép stb. – a szerk.

3 frufrus 🙏