Akadozhat a világ kávéellátása a vietnámi járványügyi korlátozások miatt

Akadozhat a világ kávéellátása, mert a delta variáns terjedése miatt szigorított a járványügyi korlátozásokon a kávéexportőr Vietnám.

A kávéellátási láncok megszakadtak, miután Vietnám, a világ második legnagyobb kávéexportőre, szigorította a járványügyi lezárásokat Ho Si Minh-város kikötőjében, valamint korlátozásokat vezetett be a Közép-Felvidék egyes kávétermelő területein.



A Vietnámi Kávé-Kakaó Szövetség arra kérte a kormányt, hogy enyhítsen a korlátozásokon, mert a kereskedők küzdenek azzal, hogy a kávébabot a kikötőbe szállítsák exportra. Nguyen Van The közlekedési miniszter a kérésre reagálva felszólította a hatóságokat, hogy csökkentsék a szükségtelen adminisztratív munkákat, hogy biztosítsák a mezőgazdasági áruk, például a kávé és a rizs zökkenőmentes szállítását.



Hétfőn 14 219 új fertőzöttet jelentettek Vietnámban, ami a második legnagyobb napi növekedés az országban a járvány kitörése óta. Ho Si Minh-város kikötőjében már júniusban is vezettek be korlátozásokat, de ezeket tovább szigorították augusztusban. A kereskedők arra panaszkodnak, hogy nem csak a konténerhiánnyal és az árak növekedésével kell most megküzdeniük, de még ezzel is. (Guardian)