337 milliárdból korszerűsítik a vonatközlekedést Mészáros Lőrincék Budapest déli részén

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd nyert a Déli Körvasút legnagyobb kivitelezési pályázatán, nettó 337 milliárd 904 millió forintért korszerűsítik a vonatközlekedést Kelenföld és a ferencvárosi pályaudvar között. Ez rengeteg pénz: összehasonlításképp: a Budapest-Belgrád vasútvonal magyar szakasza várhatóan kb. 700 milliárd forintba kerül majd (természetesen azt is a Mészáros-cégháló építi).

A beruházást drágítja, hogy Budapesten kell elvégezni, sűrűn lakott, gyakran használt területeken. A projekt során Kelenföld és Ferencváros állomások között harmadik (egyes helyeken negyedik) vágányt építenek, a meglévő vágányokat pedig felújítják. Két új megállót építenek, egyet a Közvágóhídnál, egyet pedig a XI. kerületben, Nádorkert néven. Majdnem 13 kilométer új vágány, 16 új vasúti kitérő és hat új vasúti hídrendszer épül: a Gubacsi út felett, a Soroksári út felett, a Budafoki út felett, a Szerémi út felett, a Fehérvári út felett és a Bartók Béla út felett.

Vitézy Dávid a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a pályázat kiírásakor azt írta, ez Budapest utóbbi 100 évének legjelentősebb vasúti fejlesztése.

A beruházásban a Mészáros-család több cége is feltűnik, alvállalkozó lesz a már a Mészáros-birodalomhoz tartozó Közgép és a V-Híd Vagyonkezelő, valamint a Mészáros Lőrinc öccse, János tulajdonában álló Híd-Tám Kft. is. De a családi cégek mellett megjelentik alvállalkozóként a Lánchíd felújításán is dolgozó, Apáthy Endre érdekeltségében lévő A-Híd Zrt. és a MÁV egyik leányvállalata is.

A projektre Mészárosék mellett egyetlen konzorcium tett ajánlatot, a Dömper Kft.-ből, a Subterra-Raab Kft.-ből, illetve a Pannon-Doprastav Kft.-ből álló SSD Konzorcium, amely 345 milliárd 21,8 millió forintért vállalta volna a munkát. (24.hu)