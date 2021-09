A Parlamentet adta meg postacímeként az a Karácsonyt támadó FB-oldal, amiről a DK azt állítja, hogy nem az övék

“Kossuth Lajos tér 1-3”

A 444 tudomása szerint ezt a postacímet adta meg a Facebooknak az Europálya nevű Facebook-oldal egy idén márciusi hirdetésében.

Az Europálya a hétvégén fizetett hirdetésben tolta meg egy olyan posztját, amely a kormányközeli Századvég felmérése alapján állította be Karácsony Gergelyt esélytelennek Orbán Viktorral szemben. Karácsony netes videóban szólt vissza, egyértelműen DK-sként azonosítva az oldalt.



Bár az Europálya a tevékenységét szinte kizárólag a Facebookon fejti ki, van klasszikus weboldaluk is. A nyilvános domainbejegyzési adatokból látszik, hogy az oldalnak ugyanaz regisztrátora és a name servere, mint a DK weboldalának. Bár ez természetesen lehet puszta véletlen is, mivel az Europálya posztjait végigpörgetve az oldal kizárólag a Demokratikus Koalíciónak kampányol, az ügyben megkerestem a Gyurcsány-pártot.



“A Demokratikus Koalíciónak semmi köze nincs az Önök által hivatkozott Facebook-oldalhoz, az azon lévő tartalmakhoz és az azon futó hirdetésekhez. Minden ezzel ellentétes állítás valótlan. Megértjük, hogy az előválasztás hevében ellenzéki politikustársaink ilyen állításokat tesznek, de ettől azok még nem válnak valósággá. A DK tisztességes versenyben kíván győzni, ilyen eszközöket nem használtunk és nem is fogunk.” - szólt a válasz.



A párt nem egyszerűen tagadja, hogy köze lenne a neki kampányoló oldalhoz, de a levelük végén még tippet is próbáltak adni nekünk arra, hogy ki állhat az Europálya mögött:



“Mivel az ellenzéki pártok, politikusok összeugrasztása csak a Fidesznek áll érdekében, ezért talán érdemes a Fidesz házatáján keresni az igazságot.”

Azt egyelőre nem tudtam kideríteni, hogy a weboldalon szereplő Pusztai Zoltán azonos-e azzal a Pusztai Zoltánnal, aki a 2018-as, kamupártokban gazdag országgyűlési választásokon 54 darab szavazattal az utolsó, tizedik helyen végzett a Fejér megyei 2., székesfehérvári választókerületben, a Minden Szegényért Párt színeiben.



(A cikkben illusztrációként szereplő facebookos grafikák az europályán jelentek meg az elmúlt napokban.)