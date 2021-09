Vízközmű-számláról fizetethetett ki magának egy 19 milliós jutalmat Iregszemcse előző polgármestere

Iregszemcse korábbi polgármestere vízközmű-számláról fizethetett ki saját magának jutalmat, jelentette be Tóth Szabolcs, a község jelenlegi polgármestere az egyik testületi ülésen. Az ügyben a rendőrség is nyomozott, most pedig vádemelést javasolnak, írja a Blikk.



„Tizenkilencmillió forintot szavazott meg magának a volt polgármesterünk és a képviselő-testület 2016 márciusában. Minderről községünk jelenlegi vezetője, Tóth Szabolcs számolt be a testület 2019. őszi megalakulása után tartott közmeghallgatáson. A polgármester megjegyezte, hogy a részletek még számára sem tiszták ” - mondta Farkas János, a Tolna megyei község egyik önkormányzati képviselője, aki a feljelentést tette az ügyben.



A jutalom összegét másfél év után visszautalták a vízközmű-számlára, de Farkas szerint ami történt, az bűncselekmény, ugyanis „a jutalomként felvett összeg olyan forrásból lett kifizetve, amelynek a célja ettől eltérő volt.”

Farkas szerint a rendőrség azzal kapcsolatban is nyomozott, hogy a képviselőtestületi ülésen készített jegyzőkönyv hamis lehet. A volt és a jelenlegi polgármester nem reagált a Blikk megkeresésére.