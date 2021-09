Készenlétbe helyezték a hadsereget a benzinhiány miatt az Egyesült Királyságban

A brit kormány készenlétbe helyezte a hadsereget, hogy segíthessenek enyhíteni az üzemanyag-ellátási problémákon, miután negyedik napja hosszú sorokban kígyóznak a tankolni akaró emberek, és egymás után zárják be a benzinkutakat.

A benzinhiány az elmúlt napok pániktankolása miatt alakult ki, de az alapvető problémát az okozza, hogy nincs elég teherautó- és kamionsofőr az országban. Ehhez hozzájárult a Brexit, a járvány, de a bérszínvonal és az is, hogy a munkaerő gyakorlatilag elöregedett. Egy a brit Közúti Fuvarozók Szövetsége által augusztusban készített felmérés szerint a járvány előtti 600 ezerhez képest most több mint százezerrel kevesebb sofőr van az Egyesült Királyságban. A helyzeten rontott a Brexit és az is, hogy a járvány miatt legalább 30 ezer tehergépkocsi-vezetői vizsga maradt el. A hír után, hogy a kamionoshiány miatt gondok voltak az üzemanyag-szállítmányokkal, az emberek pánikszerűen rohamozták meg a benzinkutakat. A pánikvásárlás pedig annak ellenére is folytatódott, hogy a Shell, az ExxonMobile és a Greenergy közös nyilatkozatban jelentette ki, hogy az ellátási problémát nem az országos üzemanyaghiány okozza, hanem a hirtelen megnövekedett kereslet.

Fotó: ZHANNA MANUKYAN/Sputnik via AFP

A BBC szerint most akár 150 katonai tartálykocsivezetőt is kiképezhetnek és szükség esetén bevethetnek. Az energetikai miniszter, Kwasi Kwarteng szerint a hadsereg készenlétbe helyezése „észszerű és elővigyázatos lépés”, mert „szükség esetén a katonaság bevetése további kapacitást biztosíthat az ellátási lánc számára, ami enyhítheti az üzemanyag iránti kiugró kereslet okozta nyomást”.

Úgy tudni, hogy a katonai sofőröknek az esetleges bevetésük előtt még részt kell venniük egy egy speciális kiképzésen, ami akár öt napig is eltarthat.

A bevethető katonaság mellett a kormány engedélyezte a különleges vezetői engedélyek meghosszabbítását, hogy még több olyan sofőr legyen, aki szállíthat benzint. Emiatt a szeptember 27. és december 31. között lejáró különleges jogosítványok érvényességi idejét meghosszabbítják 2022. január 31-ig, anélkül, hogy a sofőröknek továbbképzésen vagy vizsgán kellene részt venniük.

A nagyobb üzemanyaggyártók közös közleményükben, amiben azzal próbáltak mindenkit nyugtatni, hogy a hiányt csak a hirtelen megnövekedett kereslet okozta, azt is közölték, hogy mivel most szerintük sok autóban a szokásosnál több üzemanyag van, emiatt arra számítanak, hogy a kereslet a következő napokban lassan visszatér a normál szintre.

Fotó: EyePress via AFP

Mindeközben az egészségügyi dolgozók és a börtönökben dolgozók szakszervezete azt követelte, hogy az alapvető ellátásban dolgozók számára biztosítsanak elsőbbséget az üzemanyagvásárlásnál.

Bár néhány mentőszolgálatnak saját benzinkútja van a telephelyén, és az ő ellátásukat várhatóan valóban prioritásként kezelik majd, egy észak-londoni mentőorvos a BBC-nek azt nyilatkozta, az elmúlt napokban előfordult, hogy több kutat is fel kellett keresnie, mert sehol nem volt benzin.

Egy szintén a BBC-nek nyilatkozó nő, aki a férjét próbálta meg kórházba vinni, amikor üzemanyagra lett volna szüksége, azt mondta, a benzinkutaknál zajló őrületért egyértelműen a médiát okolja: „Ha senki nem szólt volna erről, a teherautósofőrökről meg mindenről, akkor nem kezdődött volna el ez a pánik.”

A kormány átmenetileg felmentette az üzemanyaggyártó vállalatokat a versenyjog alól, így együttműködhetnek és egyeztetni tudnak, hogy célzottan szállítsanak üzemanyagot az ország legkritikusabb helyzetben lévő részeire. Emellett bejelentették, hogy ideiglenes vízumot adnak 5000 külföldi, üzemanyag- és élelmiszerszállító teherautósofőrnek egészen szentestéig. Ezzel kapcsolatban azonban Richard Walker, az Iceland szupermarket ügyvezető igazgatója a BBC Two Newsnight című műsorában azt mondta, a vízumok kiadása csak október közepén kezdődik, és egyébként sem tudja, „ki az, aki néhány hétért feladna egy teljes munkaidős állást Európában”.

Miután az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, rengeteg európai sofőr tért vissza a hazájába, vagy döntött úgy, hogy inkább máshol vállal munkát, de nemcsak a Brexit, hanem a járvány is rengeteg külföldi munkavállalót késztetett hazatérésre. Utóbbi miatt Németországban és Lengyelországban is kamionoshiány alakult ki.

(BBC)

(Nagy kép: Zhanna Manukyan / Sputnik / Sputnik via AFP)