A Republikon szerint Karácsony nyerne, Márki-Zay veszítene Dobrev Klárával szemben a második fordulóban

Elkészült rövid időn belül a negyedik közvélemény-kutatás, ami a miniszterelnök-jelöltek második fordulós előválasztási eredményeit latolgatja. A Republikon Intézet kutatása szerint Karácsony Gergely nagy valószínűséggel megnyerné a második fordulót Dobrev Klárával szemben, Márki-Zay Pétert viszont szoros küzdelemben legyőzné Dobrev, ha Karácsony visszalép.

Az intézet szerint ennek az a fő oka, hogy míg Márki-Zay Péter szavazóinak négyötöde hajlandó lenne átszavazni Karácsony Gergelyre, addig Karácsony szavazóknak csupán kétharmada tenné meg ugyanezt. Karácsony szavazóinak több mint negyede Márki-Zay Péter helyett inkább a szintén baloldali Dobrev Klárára tenné le a voksát.

A kutatás 2056 fő telefonos megkérdezésével zajlott október 2-6 között. A kérdezettek olyan szavazók, akik részt vettek az előválasztás első fordulóján, vagy azt állítják, hogy részt vennének a második fordulóban.

A kutatás szerint abban az esetben, ha Márki-Zay Péter lép vissza Karácsony Gergely javára a második fordulóban, a szavazók 54 százaléka szavazna Karácsony Gergelyre, és 37 százalékuk Dobrev Klárára, tehát Karácsony Gergely 17 százalékponttal vezet a DK jelöltjével szemben. Az első fordulós Karácsony-szavazók többsége most is Karácsony Gergelyre, az első fordulós Dobrev-szavazók ismét Dobrev Klárára adnák le a voksukat, azok pedig, akik az első fordulóban Márki-Zay Péterre szavaztak, 81 százalékban állnának be Karácsony Gergely mögé.

Fotó: Republikon Intézet

Abban az esetben, ha Karácsony Gergely lép vissza Márki-Zay Péter javára, kiélezett verseny alakulna ki Márki-Zay Péter és Dobrev Klára között, a szavazók 44 százaléka szavazna Márki-Zay Péterre, és 47 százalékuk Dobrev Klárára, tehát a szavazást a DK jelöltje nyerné. Azok a szavazók, akik Karácsony Gergelyre szavaztak az előválasztás első fordulójában,mindössze 67 százalékban szavaznának Márki-Zay Péterre, és több mint negyedük, 26 százalékuk Dobrev Klára mellett tenné le a voksát.

Fotó: Republikon Intézet

A Závecz Research ma publikált felmérése szerint mindenképpen Dobrev a második forduló esélyese. Ezt a kutatást a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom rendelte meg, az eredmények alapján a hódmezővásárhelyi polgármester kicsit jobban meg tudná szorongatni a DK jelöltjét, mint Karácsony Gergely, és hármuk közül vele érné el a legjobb eredményt 2022-ben az ellenzék.

A Medián tegnap közzétett eredményei szerint Márki-Zay 33 százalékon áll Karácsony Gergely 24 százalékával szemben, miközben Dobrev Klára vezet 37 százalékkal.

Az MSZP-közelinek mondott Publicus vasárnap azt mérte, hogy az állva maradt jelöltek közül Karácsony Gergely az, akinek esélye lehet az első kört nyerő DK-s Dobrev Klára legyőzésére.