Márki-Zay Péter: A számok alapján nem nekem kell visszalépni

„Ezen számok alapján nem nekem kell visszalépni, de ezt közösen kell megbeszélni”

– ezt Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországért Mozgalom miniszterelnök-jelöltje mondta az ATV Startban arról, hogy a Medián friss mérése szerint 33 százalékon áll Karácsony Gergely 24 százalékával szemben, miközben Dobrev Klára vezet 37 százalékkal.

Márki-Zay Péter a Kossuth tér sarkán, a Parlament előtt tartott sajtótájékoztatót 2021. október 1-jén Fotó: Szász Zsófia / 444

Márki-Zay Péter szerint a Medián mérésének mindannyiuk számára mérvadónak kell lennie, ehhez pedig hozzátette, hogy saját mérésük is lesz, és ezeket a számokat figyelembe véve kell eldönteni, hogy kinek kell visszalépni.

Arról is beszélt, hogy ma is tárgyalni fognak, de a holnapi napig dönteni kell. Azt mondta, a felmérések alapján a jelenlegi jelöltek közül ő a legesélyesebb Orbán Viktorral szemben, és kizárólag ő rendelkezik kellő tartalékkal, mivel a másik két jelölt csak a kormányváltók harmadát tudja megszólítani: „Már most megindult a Fidesz eróziója, ha látnak egy hiteles, vidéken is sikeres jelöltet, akkor át fognak állni.”

Márki-Zay Péter kedd este az ATV-nek még megismételte korábbi kijelentését, hogy kész az utolsó pillanatban visszalépni.

Arról, hogy a Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter közti visszalépési dráma vasárnap még sima ügynek tűnt, de mostanra már egyáltalán nem az, Magyari Péter ebben a cikkben írt bővebben.

Az ellenzéki előválasztás második fordulóját október 10-16. között tartják. Amennyiben a visszalépési határidőig, vagyis október 9. 12.00 óráig valamelyik miniszterelnök-jelölt visszalépne, akkor a jelölt nevét a sátrakban fekete alkoholos filccel fogják lehúzni a szavazólapról a szavazóbiztosok. Későbbi visszalépés esetén a jelölt neve rajta marad a szavazólapon.

13:20 - Frissítés: Karácsony Gergely bejelentette, hogy szerdán délután 2 órakor rendkívüli sajtónyilatkozatot tesz. Márki-Zay Péter a hétfői megbeszélésük óta új ajánlatot nem kapott, a tárgyalást elvileg ma este folytatnák, így feltehetően ő sem tudja, mit jelent be Karácsony szerda délután.