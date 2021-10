Dr. Várkonyi Andrea: Igen, lehet magad jól érezni, szabad magad előre sorolni, lehet változtatni

„Nagyon vártam már ezt a napot, most végre elárulhatom nektek: hamarosan megjelenik az első könyvem” – mindezt Facebookon jelentette be Mészáros Lőrinc felesége, Várkonyi Andrea, aki a borítón dr.-ként szerepel.

A könyv címe És ezt lehet?, Várkonyi posztjában azt is megmagyarázta, azért, mert sokszor hallja ezt a kérdést pszichológiai rendelésein. Ebből az is kiderült, hogy a felcsúti milliárdos felesége jelenleg is praktizál pszichológusként.

Várkonyi szerint „igen, lehet magad jól érezni, szabad magad előre sorolni, lehet változtatni”, és azt is hozzátette, hogy ha valaki már nem bír magával, már leadhatja előrendelését a könyvre.

A korábban műsorvezetőként dolgozó, de mostanában leginkább üzletasszonykodó dr. Várkonyi Andrea a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát, később belgyógyász rezidensként praktizált Szegeden. Második diplomáját egészségügyi közgazdász-menedzser szakon szerezte, majd pszichológiából is diplomázott.