Ahogy Dobrev Klára elismerte a vereségét Márki-Zay Péterrel szemben, a Fidesz azonnal lecserélte a Youtube-videók előtt beugró reklámját. Annak ellenére, hogy Gyurcsányék elvesztették a második fordulót, az üzenet továbbra is az maradt, hogy ez továbbra is a Gyurcsány Show. A kormánypárt kreatívjai annyit tettek hozzá, hogy a háttérben beúszott Soros György képe is. Azt egyelőre még nem tisztázták, hogy itt mögötte is Gyurcsány áll-e vagy fordítva, de várhatóan a következő hónapokban kiderül.