Ellenzékiek is beálltak a Fidesz mellé, és megszüntették a tatabányai önkormányzati lapot

Fideszes javaslatra megszüntetik Tatabányán az önkormányzat által kiadott Jó Szerencsét Magazint. Az előterjesztést két MSZP-s és egy volt DK-s képviselő is megszavazta, akik 2019-ben még az ellenzéki együttműködés jelöltjeiként jutottak be a közgyűlésbe. Ketten tartózkodtak, egyikük most is az Összefogás-frakció tagja, a másik már tavaly kilépett.

A javaslatot benyújtó fideszes képviselő arra hivatkozott, hogy az ellenzéki polgármester által létrehozott újság egyoldalúan számol be a városi eseményekről és az országos politikáról is, miközben a képviselők alig juthatnak szóhoz a kezdeményezéseikkel.

Állítása szerint előfordult, hogy Szücsné Posztovics Ilona polgármester személyesen tiltotta le a Fidesz-frakció álláspontjának megjelenését. A tartózkodó Összefogás-képviselő felhozta a vitán, hogy a megbeszéltekkel ellentétben a magazin nem számolt be az általa vezetett pétanque klub 30. születésnapjáról.

Most pályázatot fognak kiírni egy új önkormányzati lapra, ami elvileg szabályozottabb keretek közt ad majd teret a polgármesternek és a képviselőknek.

Két éve ugyan az ellenzék nyerte az önkormányzati választást Tatabányán, de Szücsnének kezdettől fogva nem volt stabil többsége, hiszen a fideszesek a mihazánkos képviselővel együtt ugyanúgy kilencen voltak, mint az Összefogás képviselői.

Ráadásul az elmúlt két évben folyamatosan romlott a viszony a koalíció tagjai között, végül szeptemberben a polgármester bejelentette, hogy négyen kilépnek a frakcióból, mert „politikai kalandorokkal” nem lehet együtt dolgozni. A konfliktus azért vált különösen élessé, mert nyáron kétszer is előfordult, hogy többen a városvezetéssel szemben szavaztak.

Gurmai Zita MSZP-s országgyűlési képviselő a szeptemberi szakadás után vizsgálatot kezdeményezett az átszavazó szocialistákkal szemben. Azt írta, „(...) ha bebizonyosodik, hogy bármely párttársam a saját vagy a Fidesz érdekét a tatabányaiak érdeke elé helyezte, meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket”.