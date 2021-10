Egy transzparens, ami pont 11 éve tiltakozik Gyurcsány Ferenc ellen

Tamás Bence 2010. október 23-án – még indexesként – készített kiváló, kordokumentum értékű videós beszámolót a Demokratikus Koalíció megalakulásáról, ami akkor még nem párt volt, hanem csak egy MSZP-n belüli platform. A riport érzékletesen mutatja be a szakadás szélére sodródott szocialista pártban dúló feszültséget. Az akkori pártelnök, Mesterházy Attila és a korábbi elnök, Gyurcsány Ferenc között izzott a levegő.

A DK születésénél pár ellentüntető is megjelent. Az egyikük külön transzparenst is készített az alkalomra, amin az „Őszöd; a szarháziak” felirat olvasható. Ezen túl egy lekonyuló, szirmait elhullató szegfű illusztrálta a széteső MSZP-t. A transzparensen öt arc is szerepelt. Hogy kik is a szarháziak, ezt a felvétel minősége miatt nem tudom maradéktalanul dekódolni. Az biztos, hogy a balszélen Rákosi Mátyás látható, őt követi Gyurcsány Ferenc, aztán jön talán Kóka János, és innentől sajnos már tanácstalan vagyok. (Kommentben várom a megfejtéseket. Talán Lamperth Mónika, Molnár Gyula, Hiller István?)

Tbg megszólította a tiltakozókat, akiket nem is annyira a felháborodás, mint inkább a káröröm hozott ki az eseményre:

Mit várnak ettől a platformtól?

„Nagyon örülünk az új platformnak, és azt várjuk tőle, hogy még jobban széthulljon a rohadt MSZP.”

A táblát tartó úr arra a kérdésre, hogy Gyurcsány Ferencet milyen politikusnak tartja, úgy válaszolt, hogy kiváló politikusnak tartja. Társa hozzátette a csattanót: „Kiváló. Kiválik az MSZP-ből.”

A platform megalakulása óta eltelt 11 év. Az MSZP még mindig a szirmait hullatja, és az akkor még csak egy sátornyi embert tömörítő DK jelenleg az ellenzék legerősebb pártja.

A transzparenssel pontosan 11 évvel később újra összefutottunk. A 2021. október 23-i Gyurcsány-tematikára felhúzott Békementen bukkant fel némileg aktualizált formában. A szegfű szirmai még most is hullanak, de az arcok részben lecserélődtek: Rákosi és Gyurcsány maradtak, őket immáron jól kivehetően követi Bajnai Gordon, Niedermüller Péter DK-s polgármester, majd meglepő módon Török Zsolt, rég eltűnt MSZP-szóvivő következik, a sort pedig a sátánian vigyorgó Soros György zárja.