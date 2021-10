Máskor sem ügyelt a biztonságra az asszisztens, aki Baldwin kezébe adta a fegyvert

Az Into the Dark című sorozat forgatásán sem tartotta be a fegyverekkel és robbanóanyagokkal kapcsolatos biztonsági előírásokat Dave Halls, aki töltött fegyvert adott Alec Baldwin kezébe a Rust című film jelenetpróbáján. A 2019-es esetről Maggie Goll kellékes, pirotechnikus számolt be, aki akkor és most is együtt dolgozott Hallsszal, írja a Guardian.

Goll annak idején panaszt is tett Halls ellen, mert más stábtagokkal együtt veszélyben érezte magát, de már bánja, hogy nem erőltette jobban a témát. Például, bár Halls dolga lett volna, mindig valaki más jelentette be, hogy lőfegyvert fognak használni a jelenetben. Azt mondta, rendszeresen előfordult, hogy anélkül állították le a munkát, hogy visszavitték volna a fegyvereket a helyükre, vagy biztonsági útmutatást adtak volna.

Szerinte ugyanakkor hiba lenne egy emberre mutogatni, általános szinten kellene kezdeni valamit a problémával. Goll tagja a filmes és tévés dolgozókat képviselő szakszervezetnek, amely korábban is biztonsági garanciákat követelt a producerektől.

Halyna Hutchinst gyászolják Fotó: MOSTAFA BASSIM ADLY/Anadolu Agency via AFP

A fegyvert Halls adta Baldwin kezébe az új-mexikói forgatáson, mert úgy tudta, nincs benne töltény. „Hideg pisztoly" - kiabálta, ami a szakmában azt jelenti, hogy a fegyver töltetlen. De töltve volt, így a beállítás elpróbálásakor Baldwin közvetlen közelről mellbe lőtte filmje operatőrét, Halyna Hutchinst. A lövedék még az operatőr mögött álló rendezőt, Joel Souzát is megsebesítette. Hutchins a kórházban belehalt sérüléseibe.

Azóta kiderült, hogy néhány órával a baleset előtt az operatőrcsapat hét tagja tiltakozásként elhagyta a helyszínt, többek közt azért, mert elégedetlenek voltak a biztonsági procedúrákkal.