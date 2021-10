Szerdán többen kaptak koronavírust, mint első oltást

Egy hét alatt csaknem megduplázódott az újonnan azonosított fertőzöttek száma az operatív törzs legfrissebb tájékoztatása alapján. Múlt szerdán 2361 új fertőzöttet azonosítottak, most 4039-et - egy nap alatt ilyen sok fertőzöttet utoljára április 16-án, a járvány harmadik hullámában azonosítottak.

Az újonnan azonosított fertőzöttek nagy számát tovább árnyalja, hogy a pozitív tesztek aránya bőven 14 százalék fölött van, messze afölött az öt százalékos küszöbérték fölött, aminél a WHO szerint még kontroll alatt tartott járványról beszélhetünk. A pozitív tesztek aránya három hete volt utoljára öt százalék alatt, azóta dinamikusan emelkedik, még úgy is, hogy egyre többet tesztelnek: a múlt szerdán még húszezernél kevesebb tesztet végeztek, az elmúlt 24 órában már 27 ezernél is többet.

Nő a kórházi ápolásra és gépi lélegeztetésre szorulók száma is. Jelenleg 1980 embert ápolnak kórházban, közülük 204-en szorulnak lélegeztetésre. A járványban az elmúlt 24 órában 45-en vesztették életüket, ennél többen egy napon belül legutóbb május 22-én vesztették életüket covidban.

A rohamtempóban romló járványadatok egyelőre nem befolyásolják a még oltatlan népesség oltakozási kedvét. Hiába duplázódik hétről hétre az új fertőzöttek száma, az oltási program lényegében stagnál, szerdán például mindössze 3253-an kapták meg a védőoltás első dózisát, vagyis kevesebben, mint ahányan a koronavírust. Az oltott népesség száma így még mindig nem érte el a hatmilliót.

A megyei statisztikák is kivétel nélkül kedvezőtlenül alakultak, már minden megyében meghaladta a százat a százezer lakosra jutó megbetegedések száma az elmúlt két hétben. Az előző járványhullámok idején, amikor még a lakosság nagyobbik része nem volt beoltva, ezt a limitértéket tekintették a tömeges járvány jelének. Magyarországon most tíz megyében és a fővárosban kétszáz fölötti az incidenciaszint, és dinamikusan nő, a növekedés üteme minden megyében meghaladja a 68 százalékot.