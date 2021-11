Sidi Péter román állampolgár lett

Sidi Péter sokszoros világ- és Európa-bajnok magyar sportlövő és számszeríjász román állampolgárságért folyamodott, kérelme szerepel is a román kormány szerdai ülésének napirendjén. Ez azonban csak formaság, Sidi a 24.hu szerint lényegében meg is kapta a román állampolgárságot azzal, hogy továbbra is Komáromban lakik majd.

A sportoló felesége, Sidi Roxána jelenleg is a román sportlövész-válogatott tagja.

Sidi Péter döntése nem teljesen váratlan, a Magyar Sportlövők Szövetsége (MTSZ) ugyanis felfüggesztette engedélyét Péni István sportlövő doppingügye miatt. Péni doppingtesztje a tavalyi indiai világkupán lett pozitív, majd a sportoló jelentette az MTSZ-nek, hogy a világkupán valaki jogosulatlanul járt a hotelszobájában, ezért szabotázs miatt lett pozitív a doppingtesztje. Péni nem nevezte meg a tettest, az MTSZ azonban a nyomozás során egyértelműsítette, hogy Sidiről van szó, akivel Péni hónapok óta filmbe illő módszerekkel rivalizál.

Sidit azonban nem hatotta meg az eltiltás, hiszen az csak olyan versenyekre vonatkozik, ahol az induláshoz az MTSZ engedélye kell. Sidinek több országban is van engedélye, köztük Romániában is, így ezekkel azóta is jogszerűen versenyez. Az eszéki Európa-bajnokságon is a román válogatott szövetségi edzőjeként volt jelen, román klubja színeiben pedig nyugodtan lőhetett a romániai engedélyével. (24.hu)