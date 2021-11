Kötelező oltás, teljes kijárási tilalom Ausztriában, lazaság a franciáknál – így korlátoznak az európai országok

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón újabb szigorításokat jelentett be: zárt térben kötelező a maszkhasználat és az egészségügyi dolgozók számára kötelezővé teszik a harmadik oltást. Azt már októberben bejelentették, hogy az állami dolgozóknak kötelező oltatniuk magukat, és a cégek is előírhatják ezt az alkalmazottaiknak. Az iskolák és az óvodák viszont még nyitva vannak, védettségi igazolvány nélkül lehet étterembe és szállodába járni, és nincs érvényben kijárási korlátozás.

Az elmúlt hetekben több európai ország is szigorítások mellett döntött, van, ahol a magyar szabályoknál eleve súlyosabb korlátozásokat szigorítottak tovább. Leginkább az oltatlanok egyre szélesebb körű korlátozása jellemző, de van, ahol már a védettek életébe is belenyúl az állam.

Alexander Schallenberg osztrák kancellár. Fotó: Georg Hochmuth/AFP

A legfrissebb példa Ausztria: itt pénteken olyan szigorú intézkedéseket vezetett be, amilyeneket a negyedik hullámban még nem láthattunk Európában. Az eddig csak az oltatlanokra vonatkozó kijárási korlátozást a teljes lakosság számára bevezették, a kancellár szerint „maximum 20 napra”. Ez azt jelenti, hogy bezárnak az éttermek és a nem szükségleti cikkeket áruló üzletek, az iskolák átállnak az online oktatásra, nem lesznek kulturális események, a lakosság pedig csak meghatározott okokból hagyhatja el a lakását. Alexander Schallenberg kancellár indoklásában azt mondta, azért teszik mindezt, mert nem akarnak ötödik járványhullámot.

Emellett Európában szintén elsőként kidolgoznak egy törvénytervezetet, ami február elsejétől az egész lakosság számára kötelezővé tenné a koronavírus elleni oltást. Ilyen döntés eddig csak három országban született a világon: Indonéziában, a Mikronéziai Szövetségi Államokban és Türkmenisztánban.

Korlátozott oltatlanok

Németországban már több tartomány vezetése döntött úgy, hogy a közösségi élet területeiről kitiltja az oltatlanokat, csütörtökön pedig a szövetségi kormány is ezzel egybecsengő intézkedéseket hozott. Angela Merkel ügyvezető kancellár szerint a most bevezetett korlátozásokra nem lett volna szükség, ha többen vették volna fel a vakcinát, de „most már késő oltakozni”.

A korlátozásokat az alapján vezetik be, hogy az adott régióban hány kórházban ápolt koronavírusos beteg jutott 100 ezer lakosra az elmúlt hét napban. Ahol ez a szám meghaladja a hármat – az ország nagy része ebbe a kategóriába esik most –, ott csak az oltottak és a betegségből felgyógyultak mehetnek a közösségi terekbe és eseményekre.

Angela Merkel, leköszönő német kancellár. Fotó: CHRISTIAN MARQUARDT/NurPhoto via AFP

Ahol hatnál több kórházban ápolt beteg jut 100 ezer főre, ott az oltás mellé negatív tesztet is elvárnak a közösségi élet helyszíneinek látogatásához, ahol pedig kilenc fölött van ez a szám, ott további korlátozásokat vezetnek be.

A német parlament alsóháza már megszavazott egy további szigorító javaslatot is, amely szerint a tömegközlekedésen és a munkahelyeken is csak oltási igazolással vagy negatív teszttel lehetne megjelenni, a javaslatról pénteken dönt a felsőház.

Hétfőtől Csehországban is csak az oltottak vagy a betegségből az elmúlt fél évben felgyógyultak léphetnek be a kocsmákba és éttermekbe. Az oltatlanokat több beltéri szolgáltatástól – például a fodrászat – eltiltják, és nem vehetnek részt tömegeseményeken. Szerdán több ezer tüntető vonult utcára Prágában, hogy tiltakozzon a korlátozások ellen.

Tüntetés Prágában. Fotó: LUKAS KABON/Anadolu Agency via AFP

Szlovákiában csütörtöktől kijárási korlátozásokat vezettek be az oltatlanok számára: csak létfontosságú árucikkeket vásárolhatnak, bevásárlóközpontokba vagy a nem létszükségletű cikkeket áruló boltokba friss negatív teszttel sem mehetnek be. Az új szabályozások értelmében valamennyi térségben vírustesztre kötelezhetik a dolgozókat a munkahelyükön.

Szlovákiában a járványügyi mutatók alapján járásokra osztották az országot, a legsúlyosabb, fekete jelölésű járásokban már a beoltottak sem látogathatják a vendéglőket, zárva vannak a hotelek és a konditermek. A tömegrendezvényekre a világosabb besorolású járásokban az oltottak és a betegségen 180 napon belül átesettek járhatnak, a létszámkorlátok a járás színétől függően változik.

Csütörtöktől Írországban is csak az oltottak és gyógyultak mehetnek moziba és színházba, és mindenkinek otthonról kell dolgoznia, ha a munkájának jellege nem követeli meg a személyes jelenlétet.



Ahol még vannak kiskapuk

Emmanuel Macron csütörtökön azt mondta, Franciaországban nincs szükség az oltatlanok korlátozására. Az országban számos közösségi helyszín, többek közt az éttermek, kávézók és mozik látogatását védettségi igazolványhoz kötötték, de akinek nincs oltása, ezt ki tudja váltani friss negatív teszt felmutatásával.

Svédországban december elsejétől bevezetik az oltási igazolványok használatát bizonyos helyzetekben, de hagynak döntési szabadságot a rendezvényszervezőknek. A 100 fő feletti beltéri eseményeket a szervezők akkor tarthatják meg maximális létszámmal, ha oltási igazolványt kérnek a résztvevőktől. Dönthetnek úgy, hogy ezt nem teszik, akkor viszont a hatóság korlátozhatja, hogy négyzetméterenként hány ember léphet be a helyszínre. Az éttermekre és kocsmákra nem vonatkozik a korlátozás.

Hollandiában múlt szombaton három hétig tartó, részleges korlátozásokat vezetett be. A bevásárlóközpontokat és éttermeket nyolckor, a nem alapvető fontosságú cikkeket áruló üzleteket hatkor zárják, a sportmeccsek zárt kapusak. Azt is szabályozták, hogy maximum négy vendéget lehet otthon fogadni. A kormány azt is tervezi, hogy csak vakcinaigazolvánnyal lehessen látogatni az éttermeket, sport- és kulturális eseményeket, de egyelőre nem hoztak ilyen döntést. (Sky News, Paraméter, Reuters, BBC, Euronews)