Az Iparkamara 1,3 millió forintért adna csak ki közérdekű adatokat Hadházy Ákosnak

Hány iparkamarai vezetőnek kell ellenőriznie a kamara ügyintézőit ahhoz, hogy teljesíthessenek egy nem túl bonyolult adatkérést? Ez most nem egy vicc kezdete, és még csak nem is költői kérdés, Hadházy Ákos független parlamenti képviselő akaratán kívül is választ kapott rá.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 2018. szeptember 29-én, a szakmák Európa-bajnokságának záróeseményén. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nemrégiben konferenciát szervezett a digitális turizmusról, jelentsen az bármit és akármit is egyben. A rendezvényt volt miből finanszírozni, az MKIK 6,4 milliárd forintnyi EU-támogatást nyert el a Modern Vállalkozások Program keretében. Hadházy a Facebookon közzétett posztja szerint kikérte a kamarától a program nettó félmillió forintot elérő szerződéseinek főbb adatait - vagyis még csak nem is magukat a szerződéseket, bár azoknak is nyilvánosnak kéne lenniük.

Adatkéréséről több körben egyeztetett a Kamarával, amely végül több mint 1,3 millió forint költségtérítést kért az adatok előállításának izzadságos munkájáért. Ez Hadházy feltételezése szerint a gyakorlatban amúgy néhány egérkattintásból állhat, már ha a Kamara a 21. század harmadik évtizedében ezeket az információkat nem kizárólag papíron rögzíti. De még ha papíron, talán akkor is túlzásnak túnik, hogy a Kamara közlése szerint az adatok előállítása négy ügyintéző három heti munkáját kötné le, amit ráadásul további négy kamarai vezetőnek kéne folyamatosan ellenőriznie. Az ügyintézők óradíját a kamara 2600 forintban, a munkájukat ellenőrző kamarai vezetők óradíját 6000 forintban határozta meg.

"Fontos kimondani, hogy az MKIK (és a hasonlóan működő Agrárkamara) jelenlegi formájában hasztalan és csak arra jó, hogy a kormányt feltétel nélkül támogató vezetői sok pénzt költhessenek el, ki tudja, mire" - írta posztjában Hadházy, aki szerint a kormányváltás után "mindenképpen meg kell szüntetni a kötelező kamarai regisztrációt".