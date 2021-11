Falusi pénzosztás Fidesz-módra: előbb a trafik, utána a kisbolt - Kitömték a Coop-láncot, de polgármester is kapott a milliókból

A Magyar Falu programnak köszönhetően Felcsúton is megszépülhet a kisbolt, a kistelepülési üzletek támogatása néven futó pályázat egyik nyertese ugyanis a Falusi Bolt Kft., amely 44,9 millió forintot nyert a felcsúti Fő utcán található bolt fejlesztésére. A kormany.hu egyik jól elrejtett szegletében elérhető nyertesek listája szerint a környező falvakban is ez a cég örülhet: Vértesacsán, Tabajdon és Tésen is az ő megszépült kisboltjukban vásárolhatnak majd az emberek.

A Falusi Bolt Kft.-nek három tulajdonosa van: Noll Adolf, Szenttamási Egon és Hoffmann Ottó. A környező településeken, mint például Vál, Alcsútdoboz vagy Bicske, náluk lehet cigarettát is venni, hiszen az általuk tulajdonolt Falusi-Adolf Bt.-nek vagy a Falusi-Ottó Bt.-nek több nemzeti dohánybolt működtetésére is van állami engedélye.

Csak ez az egy példa is jól mutatja, hogy a kormányzati Magyar Falu program kisboltos nyertesei és a korábbi, botrányos trafik-pályázatok nyertesei között jelentős átfedés mutatkozik. A falusi kisboltok felújítására vagy építésére két körben lehetett pályázni. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa október közepén jelentette be, hogy az első körben kisbolt nyílik 121 olyan településen, ahol az elmúlt években, évtizedekben nem volt. Az igazi nagy eresztés azonban a második kör volt, itt mintegy két hete tudták meg az érintettek, hogy nyertek-e. Sokan örülnek most az állami támogatásnak, hiszen 1413 falusi kisbolt szerepel a győztesek listáján: 2-70 millió forint közötti összegeket lehet bezsebelni. A pénzosztás aligha független attól, hogy a Fidesz szavazótáborának jelentős része falusi.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Például a Somogy megyei Szóládon is hamarosan egy sokkal modernebb boltban vehetnek majd tojást a helyiek. A Rózsás B.H.L. Kft. 58,7 millió forint közpénz segítségével építhet új üzletet a mintegy 500 fős faluba. Hogy a Magyar Falu program sem éppen a szegények felkarolásáról szól, azt jól mutatja, hogy a Rózsás Kft. tulajdonosa Rózsás Elemér, Szólád polgármestere.



A jelenlegi bolt egy bérlemény, túl kicsi és nincs elegendő raktára, de amúgy teljesen működőképes. Minden kapható a tojástól az alkoholig. A támogatásból egy teljesen új boltot tudok építeni, raktárral és kávézóval

- vázolta fel terveit lapunknak Rózsás Elemér, aki ugyan a település polgármestere, de elmondása szerint vállalkozásai jövedelméből él. Szintén ő a helyi trafikos, hiszen a Rózsás Kft. szerepel a pályázat nélkül kijelölt nemzeti dohányboltok listáján. A telket önerőből vásárolta a bolthoz, valamint 50 millió forint körüli összegű jelzáloggal terhelte meg a házát. "Nem mindenkinek van 53 millió forintos ingatlana, mi szerencsére ezt meg tudtuk oldani" - fogalmazott a nyertes polgármester. A kisbolt építése talán február környékén indulhat. Szóládon amúgy korábban három bolt volt, most már csak Rózsás Elemérhez térhetnek be a vásárlók. A cégének évi mintegy 100-110 millió forintos forgalma van, tehát a támogatásként megkapott 58,7 millió forint az éves bevétel felét is meghaladja.

Szóládtól csak néhány kilométer Balatonszemes, a faluban a nyári szezonon kívül három bolt közül választhatnak a helyiek. Nyáron még a pályaudvarnál is kinyit egy nagyobb egység. A három kisbolt közül kettő nyert el állami támogatást. A harmadik boltos lapunknak elmondta: szerettek volna pályázni, de végül nem is tudtak elindulni, így ők a versenytársaikkal ellentétben nem szépülhetnek meg közpénzből. Ők is bérlik az ingatlant és a tulajdonossal nem sikerült megállapodni, ezért nem adtak be pályázatot. "Lehet, hogy a másik két bolt szebb lesz, de attól még nem lesz több a lakos, és ugyanazt áruljuk, így abban reménykedem, hogy nem pártolnak el tőlünk az emberek" - mondta lapunknak a támogatás nélkül maradt kereskedő.

Kilobbizta magának a Coop

Az is tökéletesen látszik a nyertesek listájából, hogy a vidéki kisboltok támogatását a Coop lánc lobbizta ki a kormánynál. Bár eleve a Coop az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkező élelmiszerlánca, így nem meglepő, hogy a bolthálózat üzemeltetői közül került ki legalább 300 nyertes. Pekó László, a Coop Hungary Zrt. Igazgatóságának elnöke még 2019-ben beszélt arról, a csoport tárgyalásokat folytat a kormánnyal, hogy milyen formában lehetne támogatással – üzemeltetőtől függetlenül – fenntartani a kereskedelmet a kisebb lélekszámú és gyakorta alacsonyabb vásárlóerejű falvakban, és ezzel megtartani a kistelepülési üzleteket.

Pekó László a Nyírzem Nyírség-Zemplén Coop Zrt. többségi tulajdonosa, a Nyírzem pedig a lánc legnagyobb forgalmú tagja: 2020-ban 22,3 milliárd forintos forgalom mellett 925,8 millió forintos nyereséggel zártak. Most mintegy 330 millió forint állami támogatást kaptak 11 falusi kisboltra. De a Nyírzem a tulajdonosa a MECSEK Élelmiszer és Vegyiáru Zrt.-nek, amely tavaly 50,7 milliárd forintos árbevételnek és 999 millió forintos profitnak örülhetett. Nos, a Mecsek Zrt. 15 boltja szintén 330 millió forintot kapott a kormánytól a Magyar Falu programon átfolyatva.

A hvg.hu írta meg, hogy Szeged Coop Zrt. hat kistelepülési boltjával jelentkezett a pályázatra, ezekben a falvakban szerintük elérhető egy olyan forgalom, amely mellett hosszútávon működhet az üzlet, három helyen még a postai szolgáltatást is bevállalták. Nos, mind a hat faluban nyertek Pusztamérgestől Kübekházáig. A Coop-lánc amúgy számos településen a kijelölt dohányboltos is.