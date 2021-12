Az elmúlt hónap volt a másfél éves járvány 4. leghalálosabbja

Az operatív törzs napi jelentései alapján most novemberben 3 832 áldozata volt a koronavírus-járványnak. Ennél csak tavasszal, az eddigi legpusztítóbb harmadik hullám csúcsán és tavaly decemberben volt magasabb a halálesetek száma.

Tavaly novemberhez képest 674-gyel többen haltak meg most. A második hullámban decemberben tetőzött a halálozás, 4 690 hivatalos áldozattal.

Az EU-átlagához képest lakosságarányosan most is kifejezetten magas a magyarországi halálozás. A hétnapos mozgóátlag alapján például ennyire:

Azt hivatalosan sokadik kérdésre sem árulják el, hogy a negyedik hullámban elhunytak közül hányan nem voltak beoltva, illetve az oltottak közül hányan kapták meg több mint fél éve az oltásukat.

A tavaszi harmadik hullámról közöltek csak részletes adatokat a múlt héten, fél évvel később. Az alapján a Magyarországon használt védőoltások 69-89 százalékkal védett a fertőzéssel, és 88-98 százalékban a halálozás ellen. Kásler Miklós ez alapján azt mondta, hogy 9 500 életet sikerült megmenteni az oltásokkal a nyár elejéig.

De ő is felhívta a figyelmet arra, hogy tavasszal még az alfa (brit) mutáns volt a domináns, most már a sokkal fertőzőbb delta, a védőoltások hatása pedig 4-6 hónap után jelentősen megkopik. Ezért van szükség a szervezet védelmét megerősítő harmadik oltásra. Nekünk is vannak olyan információink a kórházakból, hogy a súlyos állapotban lévő oltottak nagyon nagy része több mint fél éve kapta meg az oltást.

Az áldozatok mellett feltüntetett alapbetegségek alapján továbbra is a Magyarországon népbetegségnek számító magas vérnyomás jelent nagy kockázatot (63 százalék küzdött magas vérnyomással), 30 százalék küzdött valamilyen szívbetegséggel, 28 százalék volt cukorbeteg. 10 százalék volt daganatos beteg, ugyanennyi a tüdőbetegek aránya is, 8 százalék elhízott.

Kásler is beszélt arról korábban, hogy kikre jelent nagy kockázatot a koronavírus. Magyarországon az emberek 8 százaléka szenved cukorbetegségben, ugyanakkor a koronavírussal összefüggésben elhunytak - nem egészen világos, hogy milyen időtartamot vizsgálva - 33 százalék volt cukorbeteg. A cukorbetegség jelenléte a halálozás rizikóját 3-4-szeresére emeli, fiataloknál még magasabb ez a szám.

A miniszter megemlített krónikus tüdőbetegségek előfordulási aránya Magyarországon 2 százalék, az elhunyt covidos betegek 10 százaléka tartozott ebbe a csoportba. Nagyon hasonló a szívelégtelenség adatsora is. Még nem fejezték be az adatok feldolgozását, de hasonló adatokra számítanak immunhiányos állapotúaknál és rosszindulatú daganatos megbetegedések esetén.

284 olyan áldozat volt novemberben, akinek semmilyen alapbetegsége nem volt, tehát úgy halt bele a koronavírusba, hogy előtte teljesen egészséges volt.

Közül 29-en 50 év alattiak voltak. És nincs köztük az a 34 éves nő, akinél alapbetegségként azt tüntették fel, hogy terhes.

A novemberben elhunytak átlagéletkora 72,5 év.