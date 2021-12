A visegrádi termálvizet megcsapolva, közpénz-milliárdból építheti át a lepencei strandfürdőt a NER-közeli ingatlanmogul

Keveseknek van olyan szerencséjük, hogy Magyarország Kormánya és az illetékes helyi önkormányzat is mindent megtegyen annak érdekében, hogy a magántulajdonában lévő luxusszállodájuk sikeres legyen - írtuk meg ebben a cikkünkben a Minaro Hotel Tokaj kapcsán. De még kevesebbeknek lehet olyan szerencséjük, hogy Magyarország kormánya és az illetékes helyi önkormányzat azért is mindent megtegyen, hogy a magántulajdonukban lévő prémium strandfürdő is sikeres legyen.

Pedig találni erre példát. Mintegy három-négy év előkészítés, pénzgyűjtés és tervezés után most már tényleg hamarosan beindulhatnak a munkagépek a Dunakanyarban is, mert a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő (VLVS) Kft. kiírta a Lepence strandfürdő kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési eljárást - derül ki a november 30-i Közbeszerzési Értesítőből. Ennek még örülni is lehetne, hiszen Magyarország egyik legismertebb és legértékesebb területén fekvő strandját már 2007-ben bezárták, és azóta erősen lepusztult, így viszont jó esély van arra, hogy 2023-ban újra megteljen fürdőzőkkel.

De természetesen jelentős részben közpénzből épül. A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alatt álló Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a Kisfaludy-pályázatok keretében még 2019-ban 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást adott a VLVS Kft.-nek. A cég akkor még a Dreamland Holding Zrt.-én keresztül Szepesi Richárdhoz és feleségéhez, Kante Awához tartozott. Szepesi akkor lett ismert, amikor egy tokaji hotelt eladott Mészáros Lőrincnek.

Tavaly nyáron azonban Jellinek Dániel ingatlanguru cége, az Indotek Group által 24 százalékban tulajdonolt Appeninn Holding Nyrt. (amelynek 2018-ig meghatározó tulajdonosa volt Mészáros Lőrinc, majd utána, 2020-ig, Jellinek érkezéséig Tiborcz István) 75 százalékos tulajdonos lett a Dreamland Holdingban, így pedig a VLVS is a csomag része lett. Szintén ekkor lett az ország kilencedik leggazdagabb emberének érdekeltsége a Tokaj Csurgó Völgy (TCSV) Kft. is, amely a cikk elején említett tokaji luxusszállodát építi a világörökségi tájba szintén milliárdos kormányzati támogatásból. Az Indotek csoportról az volt a legutóbbi hír, hogy az Orbán-kormánnyal és a Mol-lal konzorciumban a ferihegyi reptér új tulajdonosa is lehet.

Már csak az a kérdés, hogy ki lesz a lepencei strandfürdő kivitelezője. A közbeszerzési felhívásból eleve kiderül, hogy a VLVS a tendert feltételesen indította meg, ugyanis további támogatási igényt nyújtott be , amit ha esetleg nem kapna meg Jellinek Dániel céges érdekeltsége, akkor eredménytelen lehet az eljárás. Szigorúak a pályázati feltételek is, hiszen csak olyan cég vállalhatja a munkát, amelynek az elmúlt három évben legalább 1,5 milliárd forint árbevétele volt magasépítésből.

Szépek a tervek, szépen illeszkedik a tájba. Nem egy vízicsúszdás élményfürdőt kell elképzelni

- mondta lapunknak a visegrádi turizmust jól ismerő forrásunk.

Hatalmas munka lesz, csak néhány a kivitelező feladataiból:

Földmunka és mélyalapozási munkák



Vasbeton szerkezetépítési munkák



Speciális technológiák (konyhatechnológia, gyógyvizes medence technológia, wellness technológiák (Gőz szauna, Aroma szauna, Panoráma szauna, Finn szauna, Lebegőfürdő, Hőlégfürdő, Gőzfürdő medencével, Száraz pihenő), felvonók, kül- és beltéri vizesjátszóház, kül-és beltéri száraz játszóház)



Sportpályák kialakítása



A fő épület két szintből áll. A wellness kétszint magas teréből a homlokzati függönyfalon keresztül szabad kilátás nyílik a Duna irányába. A galéria szinten kapott helyet az étterem és a vendégek kezelésére szolgáló helyiségek



Mindez persze nem épülhetne meg (korábbi látványterveket itt nézegethet), ha a VLVS a kormányzati milliárdok mellett nem élvezné a visegrádi önkormányzat támogatását is. Még 2019-ben fideszes támogatással nyert Eőry Dénes független polgármester, 2020-ban pedig kiemelt fejlesztési terület lett a Lepence strand területe. A kormánypárt számára kulcsfontosságú település Visegrád, hiszen a Dunakanyarban Budakalász, Pomáz és Szentendre is ellenzéki lett az önkormányzati választások után.

A fürdő persze nem működne a rendkívül értékes visegrádi termálvíz nélkül. Az önkormányzat még 2018-ban adott hozzáférést a VLVS-nek a lepencei K7-es termálkúthoz. Nagy kincs ez, amit jól mutat, hogy a milliárdos forgalmú Thermal Hotel Visegrád is innen kapja a vizet, valamint a Visegrádi Ásványvíz is az ország legmélyebb kútjából nyeri az ásványi anyagokban gazdag vizét. Korábban felmerült, hogy vízjogot csak népszavazással lehessen eladni Visegrádon. Népszavazás nem volt.