A Závecz felmérése szerint szinte fej-fej mellett halad a kormánypárt és az ellenzéki összefogás a támogatottságban

A Závecz Research felmérése szerint jelentősen nőtt a Fidesz és az ellenzék tábora is az elmúlt egy hónapban, de az ellenzék egy hajszállal vezet.

Októberben 34 százalékon állt a kormánypárt a teljes népességen belül, most 37 százalékos. Tartja a második helyet a rangsorban a Demokratikus Koalíció a múltkori 13 százalékot követően, most 12 százalékkal. Továbbra is a harmadik legerősebb párt, de szeptember óta kis lépésekben fogyatkozik a Jobbik tábora: 12, 11 százalék után most 9 százalékos. Az MSZP változatlanul 6 százalékot ér el a teljes választói körben, a Momentum elmozdult a 4 százalékos mélypontjáról, jelenleg 5 százalékos. Az LMP-nek, a Párbeszédnek, a Mi hazánknak és a Kétfarkú Kutyapártnak is két százalékos a támogatottsága.

A párt nélküliek aránya 25 százalékról 21 százalékra csökkent.

November a választói aktivizálódás hónapja volt, mind a Fidesz-KDNP, mind az ellenzék közös listája mögé új támogatók sorakoztak fel. A kormánypártok listáját októberben 35 százalék támogatta, ezúttal 39 százalék, 300 ezer fővel bővült a tábor. Az átlagosnál jóval nagyobb arányban erősítettek a kormánypártok a legfeljebb alapfokú végzettségűek és a falvakban élők körében: 8, illetve 9 százalékponttal.

Az ellenzéknek is lettek új hívei, 39-ről 41 százalékra bővült egy hónap alatt a táboruk, nagyjából 150 ezer fő csatlakozott. Az emelkedés főképpen a kis és közepes városokban, valamint az érettségizettek és diplomások csoportjában érzékelhető, ezekben 5-7 százalékponttal lett magasabb a támogatottság.





A választáson részvételüket biztosra ígérő és a listák között választani is tudó szavazók csoportjában lényegében döntetlen az állás: az ellenzék 49, a kormánypárti lista 48 százalékot ér el.

(via Telex)