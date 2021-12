Testépítő volt, hegyet mászott, nem akarta beoltatni magát - koronavírusban halt meg

„A legegészségesebben élő ember volt, akit ismertem” – mondta ikertestvére, Jenny McCann az idén júliusban koronavírus-fertőzésben meghalt 42 éves John Eyersről. Eyers testépítéssel foglalkozott, triatlonozott, hegyet mászott és rendkívül sportos életet élt. A vírus jelentette fenyegetést azonban nem vette komolyan, nem volt hajlandó beoltatni magát, és ez végül a halálát okozta.

Eyers történetével már augusztusban is sokat foglalkozott a brit sajtó, a napokban pedig a Guardian részletes cikkben járta körül a férfi döntésének körülményeit. Elvesztése után ugyanis a férfi anyja és testvére úgy döntöttek, igyekeznek minél többeknek elmesélni a történetét, hogy így győzzenek meg mindenkit arról, hogy a vírus valódi, és hogy van értelme az oltásnak.

Jenny McCann egy júniusi családi kerti ünnepség felidézésével kezdi a történetét, ahol az idilli hangulatot az tette tönkre, hogy a két testvér összeveszett az oltásokon. A nő visszaemlékezése szerint testvére összevissza beszélt, nonszensz érveket dobott be, például hogy az emberek csak az ingyenes gyorséttermi kuponokért oltatják be magukat, és hogy formaldehid van az oltásokban. A családtagok próbálták meggyőzni, hogy nincs igaza, volt, aki a telefonját is elővette, hogy kikeresse a vonatkozó cikkeket, de John meginghatatlan volt, és közölte, ő bizony nem lesz kísérleti tengerimalac. A férfi végül egy viccel ütötte el a vita komolyságát, és onnantól Jenny visszaemlékezése szerint semmi sem árnyékolta be a tökéletes családi hétvégét. És mint a nő meséli, fogalmuk se volt róla, hogy utoljára vannak együtt.

Nővére visszaemlékezése szerint az építőiparban dolgozó John számára mindig is a sport volt az egyik legfontosabb dolog az életben. Fiatalon több sportágban is nagyon tehetséges volt, míg felnőttként a fitnesz, a súlyemelés és a falmászás töltötte ki az életét. A férfi a harmincas évei közepétől rendkívül belepörgött a testépítésbe: mint legjobb barátja mesélte, John annyira kigyúrta magát, hogy pár éve Marbellán rendszeresen megállították vadidegen férfiak, hogy az edzésprogramjáról kérdezzék.

Testvére elmondása szerint a férfit nagyon megviselték a járvány miatt elrendelt lezárások: nem sokkal korábban szakított barátnőjével, a lockdown alatt így teljesen egyedül volt, és nagyon zavarta, hogy nem járhat az edzőterembe és nem találkozhat a barátaival. Egykori legjobb barátja szerint John ekkor kezdett egyre inkább vírusszkeptikus lenni. A visszaemlékezések szerint nem arról van szó, hogy abszolút nem hitt volna a vírus létezésében, de úgy gondolta, a hatóságok eltúlozzák a helyzet súlyosságát: Southport városában, ahol élt, eleinte, a korlátozások elrendelésekor nem volt egyetlen ismerőse sem, aki már elkapta volna a betegséget, és eleve azt gondolta, hogy ha ő meg is fertőződne, enyhe tünetekkel átmenne rajta a vírus. Jenny szerint a férfi maszkot se volt hajlandó hordani, és az oltás beadását is egyre halogatta. Nem azt mondta, hogy soha nem fogja magát beoltatni, de mindig egy későbbi időpontra mutogatott.

A Guardian cikkében megszólaló orvos szerint a férfinak abban igaza volt, hogy valóban alacsony volt a valószínűsége, hogy megölje őt a koronavírus: negyvenes évei elején járt, kiváló fizikai állapotban volt, és nem volt ismert alapbetegsége. De azért ez nem jelenti azt, hogy elképzelhetetlen a halálos kimenetel: a cikkben említett statisztika szerint a 40 év körüli, alapbetegség nélküli fertőzöttek között 1490 közül 1 simán meghalhat a vírus miatt. Ezt az arányt tudja érdemben tovább csökkenteni az oltás.

A férfi június 29-án lett igazoltan fertőzött, július 3-án már kifejezetten rosszul volt, mentőt kellett hívni hozzá, súlyos tüdőgyulladással került kórházba. Kórházi ágyán nem volt ereje ahhoz, hogy üzeneteket írjon a telefonján, de másnap reggel küldött egy hangüzenetet legjobb barátjának. Másfél perc alatt 12 szót tudott elmondani. Mint egykori barátja meséli, ez volt a legszörnyűbb hang, amit életében hallott. És ugyan nem küldte tovább senkinek a felvételt, de ha valaha azt hallja majd valakitől, hogy a koronavírus nem létezik, le fogja neki játszani.

John július 6-án az intenzív osztályra került, 11-én pedig lélegeztetőgépre tették. Altatása előtt még felhívta a nővére: a férfi nem tudott beleszólni a telefonba, de utána annyit írt neki üzenetben, hogy ne hagyja, hogy lemondjanak róla. A család július 27-én kapott egy értesítést, hogy a férfi haldoklik. Berohantak a kórházba, de ott azt közölték velük, hogy John jobban van, így jobb, ha hazamennek. Egy órával később ismét hívták őket, hogy a férfi ismét rosszul lett. Ezúttal nem várta őket kedvező fordulat a kórházba érve, John már halott volt.

Még mindig nem ismerjük eléggé a koronavírust ahhoz, hogy biztosan meg lehessen mondani, min múlik, hogy vannak fiatal, egészséges emberek, akik szinte tünetmentesen vészelik át a fertőzést, míg másoknál ennyire súlyos következménye lehet a betegségnek. A McGill Egyetemen jelenleg is zajlik egy kutatás, melyben százezer, koronavírussal fertőzött ember génállományát vizsgálják meg, és a kutatásban részt vevő Guillaume Butler-Laporte szerint a genetikában lehet a rejtély kulcsa.

Mint a lapnak mesélte, amikor 2020 márciusában elkezdték a kutatást, nem számított meglepő eredményekre, akkor még az volt mindenki feltételezése, hogy a koronavírus mindenkit egyformán érinthet, csak minél idősebb vagy rosszabb egészségi állapotú valaki, annál jobban ki van téve a vírusnak. Ugyanakkor a kutatás során azt találták, hogy léteznek olyan variációk az emberi genomban, melyek valószínűbbé teszik a súlyosabb lefolyású fertőzéseket. Például a 3-as kromoszómarégióban előforduló mutáció kétszer valószínűbbé teszi a súlyos fertőzést. Ez a mutáció az európai ősöktől származó emberek 10 százalékánál van jelen.

Butler-Laporte szerint arról még korai lenne beszélni, hogy a genetikai meghatározottság jelentősége hogyan viszonyul más faktorokhoz, például az életkorhoz, de azt már látni, hogy a genetika igenis az egyik tényező lehet a súlyos fertőzések esetén. Szerinte szinte biztos, hogy John is rendelkezett valamilyen genetikai eltéréssel, ami sérülékenyebbé tehette.

Az oltás épp azért lett volna annyira fontos, mert ideális esetben kialakulhat a sterilizáló immunitás, azaz amikor a vírust már az orrlyukakba jutva semlegesítik az antitestek, megelőzve a fertőzést. De valószínűbb, hogy a nem sterilizáló immunitás alakult volna ki nála, amikor a vírus ugyan elkezdte volna megfertőzni a sejteket, de a szervezete képes lett volna ennek megállj parancsolni, mondta el a lapnak egy brit intenzív osztályon dolgozó orvos, Tom Lawton.

Nővére a pár napja megjelent cikkben arról beszélt, hogy kezelőorvosa szerint a halála előtt John magát korholta, és azt mondta, nagyon megbánta, hogy nem oltatta be magát. Ezért döntött úgy John családja, hogy megosztják a férfi történetét a nyilvánossággal. Jenny szerint a testvére jó eséllyel nem halt volna meg, ha beoltatja magát. „Ez annyira egyszerű. Volt egy rossz döntése. Mindannyian rendszeresen hozunk rossz döntéseket. De ő a legnagyobb árat fizette érte, és ez annyira igazságtalan” – mondja erről a nő, aki beszélt arról is, hogy testvére elvesztése hogyan vezetett ahhoz, hogy az oltások népszerűsítésével töltse az elmúlt hónapokat.

John Eyers testvére és anyja ezenkívül azt is hangsúlyozzák, ahol csak tudják, hogy a koronavírussal kapcsolatos kérdésekkel szakemberekhez kell fordulni, és nem szabad a közösségi oldalakon fellelhető forrásokból tájékozódni. A férfira ugyanis nagy hatással voltak különféle életmód-influenszerek, akik között volt olyan, aki arról beszélt, hogy a járvány közel sem annyira veszedelmes, mint ahogy beállítják. Abban, amit John a vírusról és a vakcináról mondott családtagjainak, oltás- és vírusszkeptikus oldalak gyakori érvei köszöntek vissza.

„A legjobb, amit az emberek tehetnek, ha rájönnek, hogy a közösségi oldalak olyan alapvetően nem biztonságos felületei a járványról való tájékozódásnak, melyek akár meg is gyilkolhatnak minket” – mondta erről a lapnak egy online gyűlöletcsoportok ellen létrejött brit szervezet vezetője, Imran Ahmed.