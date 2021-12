Soproni Tamás: Egy újabb szocialista képviselőről bizonyosodott be, hogy nem különb, mint a NER politikusai

Újabb szakaszához érkezett az ellenzéki háború Terézvárosban a kerület momentumos polgármestere, Soproni Tamás és a helyi MSZP, különösen annak egyik képviselője, Bálint György között.

Az apropó egy egészen különös per jogerős lezárása. Mert az mégiscsak meglepő, hogy egy önkormányzati képviselő pert indít az ellen az önkormányzat ellen, aminek saját maga is képviselője. Terézvárosban ez történt. A felperes az MSZP-s Bálint György, az alperes maga a VI. kerületi önkormányzat. A tét 14 millió forint. Amihez végül az önkormányzat juthat hozzá, és nem az MSZP-s képviselő.

Elég messzire nyúlik vissza a történet, még 2004-re, amikor az MSZP-s többségű önkormányzat versenyeztetés nélkül, áron alul eladta az Andrássy út 47. szám alatti soklakásos műemlékházat. Büntetőügy lett belőle, összevonva az Andrássy út 3. szám alatti Saxlehner-palota eladásával. Végül Fürst György volt VI. kerületi szocialista alpolgármester felfüggesztett szabadságvesztést kapott, az akkori képviselők pedig hanyag kezelés vétsége miatt megrovásban részesültek. Ugyanakkor a vádlottaknak egyetemlegesen összesen 123 millió forintos kártérítést kell fizetniük az önkormányzatnak.

Ennek a behajtása - kamatokkal együtt már 218 millió forintról van szó - egyáltalán nem egyszerű, mert több vádlott időközben vagyontalan lett. Az egyetlen reménnyel egy nagyobb összeg behajtására Hatvani Csaba akkori képviselő, majd alpolgármester - és jelenleg is az MSZP kerületi elnöke - szigetszentmiklósi háza kecsegtet. Ezt a Telex korábbi cikke szerint 50 millió forintért lehetne elárverezni. A házon van egy 10,5 millió OTP-s követelés, de váratlanul megjelent a zálogjogosultak között, sőt be is előzte volna az önkormányzatot Bálint György, a kerület jelenlegi MSZP-s képviselője is.

Bálint György, Terézváros MSZP-s képviselője jobbra Fotó: Bálint György/Facebook

Egy 14 millió forintos kölcsönre hivatkozik, amit barátjának és üzlettársának, az időközben elítélt Hatvani Csabának adott készpénzben még 2016-ban. Ezt módosították 2018-ban úgy, hogy a házra jelzálog került. Az önkormányzat gyanúja szerint azért, hogy a Hatvanira is egyetemlegesen kiszabott kártérítési igényt beelőzve kimentsenek 14 millió forintot.

Időrendben ez így nézett ki:

a Hatvani elleni jogerős ítéletet 2018. február 28-án hozták meg.

A Hatvani és Bálint közötti korábbi, 2016-os, jelzálogról egyáltalán nem rendelkező kölcsönszerződést ez után, 2018. májusban módosították, és arra hivatkozva 2018. július 30-án jegyeztek be a földhivatalnál jelzálogjogot Hatvani házára.

2018. november 23-án elindult a végrehajtási eljárás a terézvárosi önkormányzat kérésére, hogy behajtsák a 123 millió forintos kártérítést.



Miután 2019. február 1-én a végrehajtó valóban lefoglalta Hatvani házát, Bálint jelezte, hogy bekapcsolódna a végrehajtásba. Ezzel beelőzte volna a pénzére váró önkormányzatot is.

Bálint becsatlakozási kérelmét ugyanakkor a Fővárosi Törvényszék 2020 decemberében jogerősen elutasította. De az MSZP-s képviselő nem adta fel, és polgári peres eljárást indított az önkormányzat ellen, aminek a képviselő-testületében ő maga is bent ül.

Jogerősen most ez a keresetét is elutasította a Fővárosi Törvényszék. Azt nem mondták ki, hogy a szerződés már eleve színlelt lett volna, mert erre nem volt bizonyíték, de azt igen, hogy Bálint György tudott a Hatvani elleni ítéletről és a terézvárosi önkormányzatnak fizetendő 123 milliós kártérítésről, ezért tudnia kellett, hogy a saját javára bejegyezett 14 milliós jelzálogjoggal a VI. kerület kielégítésének alapját részben vagy egészben elvonja. (Az Átlátszó írta meg az elsőfokú, most jogerősen is megerősített ítéletet.)

A jogerős ítéletről posztolva Soproni Tamás polgármester azt írta Facebookon: „a Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletében kimondta, hogy az Andrássy úti ingatlanpanamákban jogerősen elítélt MSZP-elnök, Hatvani Csaba és Bálint György, az MSZP önkormányzati képviselője és helyi alelnöke fedezetelvonó szerződést kötöttek. Ha nem lépünk az ügyben, 14 millió forinttal rövidíthették volna meg a terézvárosi önkormányzatot”.

Soproni Tamás a Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest és az Új Egyenlőség magazin közbeszélgetés-sorozatának rendezvényén 2019 őszén. Fotó: botost/444.hu

Majd azzal folytatta a momentumos politikus, hogy „mégis, hiába nevet az egyik szemem, ha a másik sír. Szomorú vagyok ugyanis, hogy egy újabb szocialista képviselőről bizonyosodott be, hogy nem különb, mint a NER politikusai. Hogy a saját érdekét az általa képviseltek érdeke elé helyezi. Hogy az önkormányzattal szembeni gazdasági bűncselekményért elítélt helyi elnökkel kötött fedezetelvonó szerződés felhasználásával kísérelte meg megrövidíteni az önkormányzatot. Hogy mindezekkel, morális bukásával, méltatlanságával rontja az ellenzék megítélését és ezzel a 2022-es kormányváltás esélyét”.



Soproni kezdeményezésére - miután kiderült a kölcsönszerződésre alapozott, az önkormányzatot beelőző végrehajtási igény - már májusban visszahívta a képviselő-testület (fideszes szavazatokkal is) Bálint Györgyöt a kerület tulajdonosi bizottságból és a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságából.

Bálint akkor ezt úgy kommentálta a Facebookon, hogy „azzal, hogy polgármester úr a Momentummal és a Fidesszel közösen megszavazta a Terézváros vagyonát kezelő társaság felügyelő bizottsági elnöki, és az önkormányzat Tulajdonosi Bizottságának elnöki pozícióm visszavonását, egyértelművé vált, hogy a döntésük motivációja a transzparens és felelősségteljes vagyonkezelés megszüntetése volt. A tisztségeim visszavonásával olyan döntést hozott meg a polgármester úr és a Momentum, amely ellentmond az ellenzéki összefogás alappilléreinek, és amely hosszútávon megpecsételheti a terézvárosi ellenzéki összefogás dinamikáját”.

És valóban, a helyi MSZP beállt a saját önkormányzatát beelőzni akaró Bálint György mögé, ami nem csoda, hiszen mint írtuk, a párt kerületi elnöke Hatvani Csaba. Akinek a házának az árveréséből számít az elbukott pénze egy részének visszaszerzésére az önkormányzat.

Nyílt háborúskodást indított a terézvárosi MSZP Soproni ellen, a kerületi szocialista pártszervezet mémekben fideszesezte a momentumos polgármestert, Bálint pedig számos alkalommal durván személyeskedő kirohanást intézett Soproni ellen. Egészen odáig jutott a konfliktus, hogy az MSZP nem is szavazta meg a költségvetést, az a DK, Jobbik, LMP, Momentum, Párbeszéd szavazataival ment át.

Soproni azzal fejezte be a mostani posztját, hogy „Bálint György jogilag és erkölcsileg is többszörösen megbukott. Ez a példátlan viselkedés és a jogerős ítélet egyértelművé teszi, hogy Bálint Györgynek nincs helye az ellenzéki összefogásban, sem Terézváros vezetésében”.