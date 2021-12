Még a választás előtt egyesül a Budapest Bank és az MKB Bank

December 15-én az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar Takarék Bankholding Zrt. legfőbb szervei elfogadták a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport fúziós menetrendjének első lépését. Ennek értelmében 2022. március 31-én egyesül a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank, míg a Takarék Csoport 2023 második negyedévének végéig csatlakozik az egyesült bankhoz. A fúzió megvalósításához szükséges felügyeleti engedélyeztetés folyamatban van - közölte a Magyar Bankholding Zrt.

"A most elfogadott döntésekkel véglegesen lezárul a magyar bankszektorban történelmi jelentőségű, de még a régióban is egyedülálló fúzió tervezési szakasza, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődhet a három külön-külön is jelentős piaci erőt képviselő bankcsoport egyesülésének kivitelezése. Ezen folyamat a terveknek megfelelően, sikeresen halad előre. Szilárd az a legfőbb döntéshozó szervek által is megerősített elhatározásunk, hogy egy olyan bankot hozzunk létre, amely a jövőbe tekint, és a magyar emberek és vállalkozások lehető legjobb kiszolgálását célozza" – nyilatkozta Barna Zsolt, a Magyar Bankholding Igazgatóságának elnöke.

Mi is megírtuk, hogy december 1-jétől Barna Zsolt vette át Vida Józseftől a Magyar Bankholding Zrt. vezérigazgatói feladatait. Később pedig elnök-vezérigazgatóként irányítja a Mészáros Lőrinc köré épülő szuperbankot, ami magában foglalja a Budapest Bankot, az MKB Bankot és a Takarék Csoportot is.

Az óriásbank több szálon is kötődik Mészáros Lőrinchez: a felcsúti milliárdosnak 48 százaléknyi tulajdonrésze van az MKB-ban, egyharmadát pedig egy szolnoki magánszemély tulajdonában lévő magántőkealap vette meg tavaly Mészáros üzlettársától, Szíjj Lászlótól. A Takarékbankot pedig az a Vida József irányítja*, aki egyben a TV2 tulajdonosa is.

*Pontosítás 17:46: Cikkünk megjelenése után a Magyar Bankholding levélben fordult szerkesztőségünkhöz azzal, hogy 2022. január 1-ével Szabó Levente, a Bankholding egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese, az MTB Zrt. és a Takarékbank Zrt. jelenlegi vezérigazgató-helyettese lesz az MTB Zrt. és a Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatója, Vida pedig a Bankholding tagbankjainak refinanszírozó jelzálogbankjaként működő Takarék Jelzálogbank Nyrt. elnökeként dolgozik tovább a csoporton belül.