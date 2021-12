Az ellenzék elszámoltatná Kövér Lászlót a hargitai luxusingatlan miatt

„Ezúttal egy úszómedencével is rendelkező hargitai luxusingatlanról derült ki, hogy Kövér László házelnökhöz köthető, sőt a helyiek szerint a gyakorlatban is ő használja a villát” - így kezdődik az egységes ellenzék közleménye. Arra a tibódi villára utalnak, amit péntek reggel Juhász Péter mutatott be egy videóban.



Ahogy Juhász videója nyomán írtuk, a ház a román telekkönyvek szerint Veress László, Kövér kabinetfőnökének a tulajdona, de elővásárlási joggal rendelkezik felette a szintén Veress vezette Ábel Alapítvány. Veress László az, akinek a rokonait megtalálta a 24.hu abban a budai lakásban, amit külhoni magyaroknak szánt pénzből vásároltak egy másik alapítvány nevében. Azt a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány (MTHA) vette, amelynek Veress László munkatársa a kuratóriumi elnöke, és amelynek finanszírozását egy Frank Liu nevű tajvani üzletember biztosította. Minderről itt lehet olvasni bővebben. Juhász Péter szerint az MTHA az Ábel Alapítványt, a tibódi villa tulajdonosának szervezetét is támogatta több mint 30 millió forinttal.

A házat pedig több helyi szerint is a magyar Országgyűlés elnöke is sűrűn használja, legutóbb októberben járt Tibódon. Az ellenzéki közlemény szerint azt szeretnék megtudni Kövértől, hogy

pontosan mekkora ingatlanbirodalommal rendelkezik határon innen és határon túl?

Igaz-e, hogy ő használja a kabinetfőnöke nevén lévő hargitai luxusingatlant?

Igaz-e, hogy csak a Hargitán van három másik ingatlan is a kabinetfőnöke nevén?

Pontosan hány luxusingatlannal rendelkezik a házelnök strómanokon és alapítványokon keresztül?

Mely országokban vannak még ehhez hasonló, nagyértékű, a magyarok elől eltitkolt, hozzá köthető ingatlanok?

A közlemény emlékeztet rá, hogy az MTHA másik ingatlana ügyében már sikkasztás gyanújával zajlik nyomozás.