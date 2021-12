Egyre nő a kötelező oltás támogatottsága Ausztriában

A Gallup legfrissebb felmérése szerint már az osztrákok 59 százaléka támogatná a kötelező oltás bevezetését. Ez az jelzi, hogy az intézkedés elfogadottsága egyre nő az országban, hiszen júliusban még csak 24 százalék állt volna mellette.

A tervek szerint februártól minden 14 évnél idősebb embernek be kell oltatnia magát koronavírus ellen, aki Ausztriában tartózkodik. Aki ezt elmulasztja, akár 3600 eurós bírságot is kaphat. Az országban a lakosság 73,9 százaléka kapott már legalább egy adag oltást, 40 százalék már a harmadik oltást is felvette.

Ugyanakkor csak a válaszadók 32 százaléka látja úgy, hogy a kormány jól kezeli a válságot, a többség pedig egységes szabályozást szeretne Ausztria teljes területére. A felméréshez a Gallup ezer embert kérdezett meg online december 14. és 18. között. (ORF)