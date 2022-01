A Magyar Úszószövetség vizsgálóbizottságot alakított Szilágyi Liliána ügyének kivizsgálására

A Magyar Úszószövetségnél (MÚSZ) a szervezet fegyelmi bizottsága helyett külön vizsgálóbizottság vizsgálja ki Szilágyi Zoltán edzői tevékenységét a lánya, Szilágyi Liliána nyilatkozatai után.

A 25 éves Szilágyi Liliána úszó december 29-én több helyen beszélt arról, hogy apja gyerekkorától kezdve rendszeresen bántalmazta testileg, lelkileg és szexuálisan is. 19 évesen végül édesanyjával együtt elköltöztek, de a húga az apánál maradt. Szilágyi Zoltán nyílt levélben reagált, azt írta, a lánya hazudik, és ezért feljelentést tesz. A szintén úszó Szilágyi Gerda is megszólalt, azt írta, „a szörnyűségek, melyeket Szilágyi Liliána állít, hazugságok”.

Ezután a nővére azt üzente neki: „Minden, amit tettem és teszek, az nagy részben azért van, hogy egyszer te is szabadon tudj élni.” Szilágyi Liliána arról is írt, hogy 2015-ben öngyilkos akart lenni. A Blikk most arról írt, hogy a bíróság 2020-ban kimondta: a férfi durva, agresszív viselkedése miatt romlott meg a házassága, érzelmileg zsarolta, megfélemlítette a feleségét, és később ellehetetlenítette a nő kapcsolattartását Szilágyi Liliána húgával, ezért elvették Szilágyi Gerdát az apjától, csak a lány közben nagykorú lett.

Szilágyi Liliána a női 200 méteres pillangóúszás előfutama után a 17. vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2017. július 26-án. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A MÚSZ közölte, hogy az elnökség elfogadta Wladár Sándor elnök indítványát Szilágyi Liliána ügyének kivizsgálására. Wladár kijelentette: a Szilágyi Zoltánnal kapcsolatos vádak súlya kívánta meg két tekintélyes büntetőjogász bevonását. Az elnök szerint a szövetség elsősorban az uszodai és a klubon belüli történéseket hivatott vizsgálni, az esetleges családon belül történt erőszakot nem.

A bizottság elnöke Papp Gábor ügyvéd, a tagjai pedig Ugrin Tamás ügyvéd, Tausz Katalin szociológus, Danks Emese, a MÚSZ gyermekvédelmi bizottságának vezetője és Tornyossy Mónika igazságügyi, klinikai, mentálhigiénés és sportpszichológus. Már meg is tartották az alakuló ülést, és hamarosan a meghallgatások is elkezdődnek. (MTI)