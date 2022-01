A felcsúti csapat is belakta Marbellát, plusz egymilliárd TAO-pénzből szépül a Puskás Akadémia

Nagyon jó hírek érkeztek a felcsúti székhelyű Puskás Akadémia FC háza tájáról. Egyrészt Orbán Viktor miniszterelnök és Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó kedvenc csapata megérkezett Dél-Spanyolországba, ahol egy edzőtábor keretében felkészül a tavaszi szezonra. A focicsapat honlapjára pedig fel is raktak egy kis videót "Belaktuk" Marbellát címmel. Íme:

Arról nincs hír, hogy az átmeneti időre szintén Marbellába költöző Tiborcz-házaspár megtekinti-e valamelyik edzést. A videóból azonban úgy tűnik, hogy kényelmes szállodában pihenhetnek a focisták.

A másik jó hírt pedig a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány dokumentumai között találtuk meg: a 2021/2022-es szezonra is befut egymilliárd forint közpénz Felcsútra TAO-támogatás (társaságiadó-kedvezmény) formájában. A Magyar Labdarúgó Szövetség ugyanis elbírálta és jóváhagyta a csapat két sportfejlesztési programját: személyi jellegű ráfordításokra és tárgyi eszközök beszerzésére 627 millió forint támogatást használhatnak fel, míg ingatlanos fejlesztésekre 443 millió forint fordítható.

A dokumentumot áttekintve elég nagy a bérfeszültség a felcsúti alapítványnál. A sofőr és a szakács havi bruttó bérére 350 ezer forint támogatást költhetnek, egy újságíró bruttó 300 ezret kap, a pályakarbantartó bruttó 250 ezret, míg a takarítók bérét havi bruttó 210 ezer forint támogatásból oldhatják meg.

A TAO-pénzekből pedig többek között vesznek:

fülkés trakort 17,4 millió forintért

lézeres fájdalomkezelőt 13,6 millió forintért

fotófelszerelést 7,3 millió forintért

fűnyírót 19,6 millió forintért

kompakt seprőgépet 35,3 millió forintért

Már olyan régiek a műfüves pályák Felcsúton, hogy négy már el is használódott, ezért 327 millió forintból négy újat csinálnak. Valamint 92,7 millió forintból befejezik a sportkomplexum területén az ifjúsági szálláshely építését. Erről mi is írtunk korábban: a készülő új felcsúti büszkeség összköltsége eredetileg 2,1 milliárd forint lett volna, ebből 1,5 milliárdot tao-pénzekből szippantottak volna be. A 2,1 milliárdot azonban nem is sikerült tartani: végül tisztán közpénzből épül az 5,65 milliárdos „Sport és Ifjúsági szálláshely”. Azt lehet tudni, hogy lesz benne úszómedence, pezsgőmedence, kétféle szauna és gőzkabin.

Az mfor.hu pedig korábban megírta, hogy a TAO-rendszer elindulása, 2011 óta Felcsútra összesen 37 milliárd forint áramlott, amihez ha hozzávesszük az alapítványhoz különböző cégektől érkező támogatásokat, több mint 70 milliárd forint érkezett Felcsútra. Azt pedig a 24.hu számolta ki, hogy eddig 923 milliárd forint került az egyesületekhez és szakszövetségekhez a nyereséget termelő vállalkozások adójából, 2022-ben pedig 124,9 milliárd forint lehet az ez irányú támogatási igazolások együttes értéke.