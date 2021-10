Tiborcz megnyugtatott mindenkit, hogy egyszer még visszatérnek Magyarországra

A miniszterelnök veje a Hang megkeresésére közölte, szó sincs arról, hogy felszámolja a magyarországi érdekeltségeit, további üzleti lehetőségeken dolgozik itthon és külföldön is.

Tiborcz István és Orbán Ráhel Marbellán Fotó: Olvasónk/444

Arra a kérdésre, hogy ha itthon képzeli el a jövőjét, miért költözött családjával a spanyolországi Marbellára, azt mondta, ez a döntés csak egy átmeneti időszakra szól. Orbán Ráhellel közös gyereküket egyébként be is íratták egy ottani nemzetközi magániskolába. A miniszterelnök lánya a LinkedInen a tengerparti várost adta meg lakóhelyeként. Kiderült az is, hogy Tiborcz cége egy olyan szállodát vett meg a spanyol tengerparton, ami valaha egy pénzmosás és vesztegetés miatt 50 évre elítélt politikushoz tartozott.

A Hang arról írt, hogy Tiborcz egyébként a Csabdin található tanyáját és a hozzá tartozó földeket is eladta.