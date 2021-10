Korrupcióért elítélt politikus egykori szállodáját vette meg Tiborcz cége Spanyolországban

Nemrég járta be a sajtót a hír, hogy Orbán Viktor lánya és veje, Orbán Ráhel és Tiborcz István a spanyolországi Marbellára költöztek, és hogy Tiborcz István ingatlanbefektető cége, a BDPST Zrt. is Spanyolországban kíván terjeszkedni. Ahogy akkor írtuk, Marbella a nemzetközi szervezett bűnözés egyik központja, de emellett a spanyol bűnüldözés történetének egyik legnagyobb korrupciós ügyének is van köze a városhoz. A Hvg cikke szerint pedig

Tiborcz cége egy olyan szállodát vásárolt meg a spanyol tengerparton, ami valaha ennek az ügynek a főszereplőjéhez, egy pénzmosás és vesztegetés miatt 50 évre elítélt politikushoz tartozott. A BDPST Zrt. 9,3 millió euróért vette meg a 84 szobás szállodát Los Alcázares városában. A szálloda egykor egy Juan Antonio Roca nevű politikus és üzletember tulajdonában volt, aki Marbella városi tanácsának várostervezési menedzsere volt, vagyis ő felelt minden építkezés engedélyeztetéséért. Roca, akit a Guardian cikke szerint csak Mr.Big néven emlegettek Marbellán, ebben a pozícióban gyakorlatilag a város ura volt, az engedélyezésekért cserébe beszedett kenőpénzekből és az önkormányzati forrásokból nagyjából 670 millió eurót tett zsebre.

Juan Antonio Roca, avagy Mr. Big, Marbella egykori ura bilincsben 2006-ban. Fotó: JOSE LUIS ROCA/AFP

Roca mindenkit lefizetett, akit kellett, beleértve a városi közgyűlés tagjait, hivatalnokokat és Marbella két korábbi polgármesterét is. Roca 15 éven keresztül uralta a várost, végül aztán Spanyolország egyik legnagyobb korrupcióellenes műveletének keretében letartóztatták, és 94 gyanúsítottal, többek közt a két korábbi polgármesterrel együtt bíróság elé állították. A város egykori ura 50 év börtönbüntetést kapott, 233 millió eurós vagyonát zárolták. Ennek keretében került a spanyol államhoz a szálloda is, amit évek óta árultak, míg végül Tiborcz cége megvette.

A HVG cikke szerint Tiborcz nem is kötött rossz üzletet, az elmúlt időszakban ugyanis beszakadtak Spanyolországban az ingatlanárak, leginkább a Covid miatt. A lap azt is írja, hogy más magyar üzletemberek is megjelentek a spanyol tengerparton, Zsiday Roy például három éttermet is üzemeltet Marbellán.