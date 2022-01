Több tucat tüntetőt lőttek le Almatiban

A Twitterre is kikerült egy videó, amit Almati egyik sugárútján rögzítettek, és jól hallhatóan lövések dördülnek el rajta. A káoszos jelenet aztán sikoltozó menekülőkkel záródik.

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök már szerdán arról beszélt, hogy „a lehető legszigorúbban” fognak fellépni a „bűnözői csoportokkal szemben”.

Az AP idézi az ország belügyminisztériumának jelentését, ami szerint nyolc rendőr halt már meg az utcákon zajló összecsapásokban, és 300 megsérült. A lehetséges civil áldozatokról nem közöltek számokat, és mivel a hatalomtól távolabb álló sajtót bezárták a napokban, más információ sem áll rendelkezésre arról, milyen veszteségekkel járhattak pontosan az utcai zavargások eddig.



FRISSÍTÉS

Az MTI reggeli gyorshíre szerint az Interfax orosz hírügynökség azt írja, tucatnyi tüntetőt lőttek le Kazahsztán legnagyobb városában a hatóságok emberei.

A tüntetők szerdán felgyújtották almati kormányzói hivatalát. Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

Ugyanekkor Tokajev kérte a szövetséges országok segítségét is a rend helyreállításában, amit mostanra meg is kapott. A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ), egy amolyan posztszovjet Varsói Szerződés, melynek az egykori középázsiai tagállamok a tagjai, biztosította a kazah vezetést, hogy készek „békefenntartókat küldeni”. Ennek a katonai szövetségnek a soros vezetését épp Örményország látja el, amelynek elnöke, Nikol Pasinyan üzent is Kazahsztánba, hogy a rezsimnek nincs félnivalója.

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a KBSZSZ vezető hatalmaként Oroszország is beszállhat a kazah rendcsinálásba.

Fotó: ABDUAZIZ MADYAROV/AFP

Kazahsztánban az üzemanyagárak, egészen pontosan az LPG hatósági árának drasztikus emelése miatt kezdődtek tüntetések. Az eddig tudható részleteket Gazda Albert itt írta meg.