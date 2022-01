Jelentős nézetkülönbségek maradtak Oroszország és a NATO egyeztetései után

"Nem lesz egyszerű áthidalni a nézetkülönbségeinket" - jelentette ki Oroszország és a NATO képviselőinek magas szintű brüsszeli egyeztetései után Jens Stoltenberg, a NATO norvég főtitkára. Mint mondta, a NATO a maga részéről az ukrán helyzet azonnali deeszkalációját követelte Oroszországtól - az oroszok százezres hadsereget mozgósítottak az ukrán határ térségébe, bár állításuk szerint katonáik csak gyakorlatoznak, és eszük ágában sincs lerohanni szomszédjukat. Oroszország pedig gyakorlatilag azt követeli, hogy csinálják vissza a NATO-bővítést, és a szervezet vonuljon vissza 1997-es határai mögé. Ez utóbbi a NATO szerint "egyszerűen nem tárgyalási alap".

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára Alekszandr Fomin orosz védelmiminiszter-helyettessel és Alekszandr Grusko külügyminiszterhelyettessel 2022. január 12-én, a NATO és Oroszország brüsszeli egyeztetésén. Fotó: NATO / POOL/Anadolu Agency via AFP

Magyarán a hétfői orosz-amerikai egyeztetésekhez hasonlóan szerdán se történt előrelépés, de ahogy akkor is, úgy most is igaz, hogy ebben a feszült helyzetben ez inkább örvendetes fejlemény. A felmerült témákat reálisan nem lehet pár nap alatt megnyugtatóan rendezni, így önmagában az, hogy sikerül lassítani a történések menetét, már magában eredmény.

"Nem volt könnyű megbeszélés, de ezért is volt annyira fontos ez a találkozó" - fogalmazta meg ezt a diplomácia sajátos nyelvén Stoltenberg, aki az Ukrajnáról, és szélesebb értelemben az európai biztonságról folytatott tárgyalást "komoly és közvetlen párbeszédként" jellemezte.

Wendy Sherman külügyminiszterhelyettes, az amerikai NATO-delegáció vezetője - aki hétfőn maga tárgyalt orosz partnerével, Szergej Rjabkov külügyminiszterhelyettessel - arról beszélt, hogy a NATO kijelölte azokat a területeket, ahol "a valódi haladás reményében együttműködhetünk". Ugyanakkor azt az amerikai álláspontot is megerősítette, hogy az Oroszországnak nagyon is fontos Északi Áramlat 2. gázvezeték sorsa nagyban múlik azon, hogy Oroszország hajlandó-e csökkenteni a feszültséget az ukrán fronton.

Sherman jelezte, hogy az Egyesült Államok kész a további tárgyalásokra, de abban már bizonytalannak mutatkozott, hogy vajon az oroszok hasonlóan állnak-e a kérdéshez. "Ha Oroszország feláll, azzal nyilvánvalóvá teszi, hogy eleve nem volt érdekelt a diplomáciai rendezésben" - mondta. (Via The New York Times)