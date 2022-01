Nagy István az árstopról: A kereskedőknek belefér, hogy szolidarítsanak a társadalommal

Bőven belefér a kereskedők akciós keretébe az, hogy most társadalmi szolidaritással segítenek megfékezni az inflációt - ezt mondta Nagy István agrárminiszter a Kossuth Rádióban vasárnap arról, milyen hatása lehet a kormány által bevezetett hatósági élelmiszeráraknak.

Mint írtuk korábban, a kormány legújabb árszabályozó intézkedésével októberi áron rögzítette a tej, az étolaj, a cukor, a liszt, a sertéscomb, a csirkemell és a csirkefarhát árát. A hivatalos indoklás szerint azért volt szükség az árstopra, hogy a kormány elejét vegye az elszabaduló, decemberben már 7,4 százalékos inflációnak.

Nagy István az élelmiszerárstopról szóló döntést bátor lépésnek nevezte. Mint mondta, így egyrészt több pénz marad a családoknál, másrészt ezzel üzennek a piacnak is, hogy a magyar kormány nem fél meglépni a legváratlanabb intézkedéseket sem. A miniszter szerint pedig a piaci versenynek is marad tér, mert például a benzinárstop után is volt olyan kút, ahol 5-10 forinttal alámentek a hatósági árnak, hogy versenyezzenek más benzinkutakkal.

Nagy István Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Arra is emlékeztetett, hogy az élelmiszerek nagy részénél már korábban csökkentették az általános forgalmi adót (áfa), a tej-, tojás- és hústermékek az 5 százalékos áfa-kulcs hatálya alá tartoznak. A miniszter felidézte, hogy az élelmiszerárstopot bíráló ellenzék az áfacsökkentésről szóló döntést nem szavazta meg. "Milyen hiteles kritika az, hogy nem jó ez az intézkedés, majd javasolják azt, ami már évekkel ezelőtt megtörtént és akkor nem szavazták meg?" - vetette fel az agrárminiszter, utalva arra, hogy az ellenzék szerint nem hatósági erővel kellene befagyasztani az árakat, hanem csökkenteni a nemzetközi összehasonlításban is óriási, 27 százalékos áfát. Márki-Zay Péter a kormány bejelentése után azt mondta, a kormányváltás után 5 százalékban maximálná az alapvető élelmiszerek áfáját. Persze ennek akkor lehetne inflációt csökkentő hatása, ha nem csak néhány kiválasztott termék esetében csökkenti az adót a kormány.

Nagy István szerint viszont az árrögzítés is üzenet a piacnak és visszatartó erőt jelentenek majd az infláció növekedésénél. Az intézkedést kritizáló ellenzéknek pedig szerinte nincs olyan javaslata, amely életszerű, amelynek megvalósíthatósága alátámasztott lenne.

A miniszter szerint a kereskedők be fogják tartani az árszabályokat. A termelők és a feldolgozók pedig védve vannak, a tisztességtelen piaci magatartásról szóló törvény szabályozza, hogy egyoldalúan nem lehet felbontani a szerződéseket. (MTI)