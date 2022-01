„Márki-Zay Péter ezerszer jobb miniszterelnöke lesz minden magyarnak, mint Orbán Viktor”

Soproni Tamás a Momentum egyik alapítója, a párt első alelnöke. A 2018-as választások után lemondott, hátralépett a politikától. 2019-ben a hatodik kerületben indult a polgármesteri címért, azt sikeresen meg is szerezte. A Momentum politikusa korábban hangos akcióiról volt ismert; a párt első nagy tüntetésén a Kreml magyarországi befolyásszerzése miatt tartott szenvedélyes beszédet, és ő volt az, aki lerohanta Hollik Istvánt a KDNP-s politikus sorosozó sajtótájékoztatóján.

Tavaly ellenzéki háború tört ki Terézvárosban, miután a szocialista Bálint György beperelte saját önkormányzatát, és személyes háborút indított Soproni ellen. Ennek az lett a vége, hogy a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd terézvárosi képviselői közös határozatban szólították fel lemondásra Bálintot, aki végül kilépett az MSZP-ből.

Kíváncsiak voltunk, hogy Soproni az ellenzék áprilisi győzelme esetén otthagyná-e a polgármesteri székét, hogy számíthatunk-e tőle a kampány alatt a korábbiakhoz hasonló akciókra, és arra is, hogy miért állt be a sorba az ellenzék, amikor a Fideszhez hasonlóan elkezdték a sirálykommentelést egymás posztjai alatt.



Az ellenzéki háború és annak kimenetele szerinte pont azt mutatja, hogy jól működik az összefogás, és kivetik maguk közül a morálisan vállalhatatlan alakokat.

Nem tenné teljesen autómentessé a belvárost, de fontos számára, hogy a közterek élhetőbbek legyenek.

Meglehetősen eltérő a világképük, mégis úgy gondolja, Márki-Zay Péter ezerszer jobb miniszterelnöke lenne minden magyarnak, mint Orbán Viktor.

A választások után is polgármester szeretne maradni, nem vágyik más pozícióra.

Aggasztja a közhangulat, a közbeszéd lealjasulása, amiben szerinte fontos szerepe van a Facebooknak. Úgy véli, senki sem foglalkozik eleget ezzel a problémával, pedig a trollok nemcsak a demokráciát, hanem a mentális egészségünket is veszélyeztetik.

Nosztalgiával gondol azokra az időkre, amikor még Torgyán József volt a politika legalja.

És hogy milyen kampányra számít? Undorítóra.

Továbbra sem szeretne részt venni az országos politikában?

Szerintem én részt veszek az országos politikában.

Korábban valami ehhez hasonlót mondott.

Úgy értem, hogy szerintem az ellenzéki vezetésű önkormányzatok feladata 2019 óta rendkívül jelentős lett. Most nekünk kell megmutatnunk, hogy kormányzóképesek lennénk hatalmon. Én azzal hízelgek magunknak, hogy Terézvárosban ezt például bizonyítjuk. Ez a sokszínű koalíció, ami hat pártból áll, kormányzóképes. Ilyen szempontból nagyon fontos szerepünk van az országos politikában, mi vagyunk a minták, a példák, a lakmuszpapír, hogy ez működik-e.

Most zárult le egy nagyon súlyos ellenzéki háború Terézvárosban.

Igen, ami örömteli, és szerintem azt bizonyítja, hogy az ellenzék ki tudja taszítani a saját köreiből azokat, akik morálisan megbuktak, tehát nem méltók arra, hogy képviseljék a választókat. Hosszú harc volt, és örülök, hogy az MSZP is a megtisztulás útjára lépett ebben. Azért a hatodik kerületi MSZP múltja – bizonyára sokan tudják – meglehetősen terhelt: ott vannak az Andrássy úti ingatlanpanamák és egyebek is. Mi elrendeltünk egy stopot. 2019-ben azt már kijelentettem, hogy nem indulhat olyan képviselő a csapatomban, akinek bármi köze volt ezekhez az ügyekhez. Arra nem számítottam, hogy más ügyekben érintett emberek morálisan ennyire – hogy mondjam? – leterheltek lesznek.

Mit gondol, az MSZP miért taszította ki Bálint Györgyöt? Érezték a nyomást? Vége van ezzel ennek a háborúnak?

Úgy gondolom, az MSZP maga döntött így, nem nyomásra cselekedtek. Szerintem a szocialisták is úgy érezték, van felelősségük abban, hogy a kormányváltás érdekében megszabaduljanak az olyan elemektől, akik terhesek az ellenzék számára. Ezt abszolút pozitívumként értékelem. Zuglóban Hadházy Ákos és a Momentum közös erejével megszabadítottuk a magyar politikát Tóth Csabától, most megszabadultunk Bálint Györgytől, de az összes ilyen embertől meg kell szabadulnunk, hogy megmutassuk a morális felsőbbrendűségünket a Fidesszel szemben.

Az ellenzéki szavazók is örülnek az ilyen háborúknak? Sokan nagyon törékenynek tartják az egységet, és attól tartanak, a belviszályok felboríthatják az egész összefogást, pedig most együtt kéne menni előre.

Azt hiszem, együtt is megyünk. Erre nagyon büszke vagyok. Itt egy személyről van szó, nem az MSZP-ről magáról. Azt látom, hogy az a hat párt, ami együtt indult az önkormányzati választáson, megy most tovább, februárban fogadjuk el a költségvetést, és bizonyítjuk, hogy Terézváros soha nem látott ütemben fejlődik. Az elmúlt két és fél év eredményeire nagyon büszke vagyok. Elindítottuk harminc év legnagyobb közterület-fejlesztési programját, bevezettük a lakossági várakozóhelyeket, pedig mindenki azt mondta, hogy ezt nem lehet. Kibővítettük a szociális támogatások körét is. Bármilyen viszály van, amíg így haladunk, addig ez nem fog hátrányt okozni.

Minden budapesti polgármesternél aktívabb a Facebookon, a kommentekre is egyenként válaszol. Ezek nyilván nem mindig kedves kommentek. Meddig lehet az ön oldalán elmenni, mi kell ahhoz, hogy kitiltson valakit?

Egyetlen ember sincs kitiltva az oldalamról. Talán két profil kivételével, amik konkrétan trollprofilok voltak, ez bebizonyosodott. Azt szoktam mondani néha, hogy gyors reagálású polgármester vagyok, 24 órás ügyfélszolgálattal. Idefelé is megállított egy úr, hogy a helyi parkolási kedvezményekről kérdezzen. Szerintem mindenre kell válaszolni, és azt látom, hogy ez működik, sok visszajelzést kapunk. Fogadóóra helyett fogadónapot tartok, és a Facebookon is próbálok mindenkinek válaszolni.

Mindig ön válaszol?

Igen. Nem biztos, hogy ez egészséges, ezt nem mondom.

A belvárosban túl sok az autó, ezt nyilván mindenki látja. Parkolási, autózási témában hogy lehet átvinni az olyan döntéseket, melyek az autósokat hátrányosan érintik?

Politikai költség nélkül? Nem lehet.

Amikor az ember politikussá válik, akkor vannak elvei, jó esetben olyan közpolitikai céljai, amelyek a társadalom közérzetének javulását szolgálják, és amik mellett kitart akkor is, ha emiatt konfliktusai lesznek.

Az egyik ilyen, ami mellett kitartok, az, hogy a köztereinket tegyük élhetőbbé. Elcsépelt szó, de a modern urbanizmusnak megvannak a feltételei, világos, hogy mitől válik egy közterület emberbarátabbá.

Mitől?

Egyszerű: mondjuk hogy van rajta árnyékos rész, van rajta fa, a járdaszintek úgy vannak kialakítva, hogy az idős embereknek se okozzanak problémát, ha át akarnak menni az úton. Fontos, hogy elférjünk az autók mellett. Mi ebbe az irányba lépünk, ami azzal jár, hogy megszűnnek parkolóhelyek. Azt szeretnénk, hogy kevesebb autó jöjjön ide. Ez azt is jelenti, hogy a helyieket kell támogatnunk abban, hogy le tudják tenni az autóikat. Szerintem az lesz a problémára a megoldás, amikor az autómegosztó szolgáltatásokat hosszabb távolságra is igénybe lehet venni. Nekem például nem lenne szükségem autóra, mert csak akkor használom, amikor mondjuk elmegyünk a menyasszonyom szüleihez, vagy elutazunk egy hosszú hétvégére.

Támogatja azt a radikálisnak tartott elképzelést, hogy teljesen autómentes legyen a belváros?

Ez nem lehetséges szerintem. Vannak munkák, amikhez egyszerűen kell az autó. Vannak olyanok, például a fogyatékkal élők, akik nem tudnak másként közlekedni. Anyukának meg apukának vinni kell a gyereket iskolába. A lényeg az, hogy legyenek területeink, ahol elférnek az emberek. Amit sokan elfelejtenek: mindenki gyalogos is.

A kampányban személy szerint mekkora szerepe lesz?

Abszolút rendelkezésre állok. Márki-Zay Péterrel is beszéltünk már, az ő kampányát is támogatom, amivel csak tudom. Polgármesterként valószínűleg érti is azt, hogy mi a jelentősége ennek a munkakörnek. Ott leszek az utcán is, kopogtatni fogok, plakátokat fogok ragasztani.

2018 előtt sok provokatív akciója volt. Ilyenekre most is számíthatunk?

Nem fogok Hollik István mellé beállni egy sajtótájékoztatón.

Ha őszinte akarok lenni, kicsit nyugodtabb szerep a polgármesteri. Kevésbé hangos, kevésbé megosztó, közelebb áll hozzám. Akkoriban valóban sok ilyen akciónk volt, de ez a polgármesteri szerephez egyáltalán nem illik. Ilyesmire tőlem most nem lehet számítani, de megvannak a megfelelő embereink, akik ezt a feladatot elvégzik.

Említette Márki-Zay Pétert. Ön visszalépett volna a javára Karácsony Gergely helyében?

Szerintem az számít, hogy akit kiválasztott az előválasztásokon részt vevők köre, az mindenképpen konszenzusos jelölt. Minden jelölt beállt mögé. Karácsony Gergely és Dobrev Klára is jó jelöltek lettek volna. Mind a hármuknak megvannak a nehezítő jellemzői is. Számomra rendkívül szimpatikus a főpolgármester baloldali politikája, de Márki-Zay Péter nem egymagában indul, hanem azt a hat pártot képviseli, aminek megvan a közös programja. Amiben a hozzám közel álló, szolidáris értékek megfelelő mértékben jelennek meg.

Mi az, ami nem tetszik Márki-Zay Péterben? Ha jól értem, elég eltérő a világnézetük.

Az a szuper, hogy ennek ellenére azt gondolom,

Márki-Zay Péter ezerszer jobb miniszterelnöke lesz minden magyarnak, mint Orbán Viktor.

Most nem arról van szó, hogy ki lenne az én álomjelöltem – lehet, hogy Ferenc pápa lenne az, vagy Iványi Gábor –, hanem arról, hogy akkora változás lesz 2022. április 3. után, amit nemcsak Márki-Zay Péter képvisel, hanem az a hat párt. Aki rá szavaz, az szavaz Hadházy Ákosra, Donáth Annára, Tordai Bencére és valahol áttételesen rám is.

Egyébként nem a program számít, mert a Fidesznek nincs programja, mégis tudjuk, mit fog csinálni: tovább rabolja az országot, a kisebbségekkel szemben harcot visel, a szociálisan legjobban rászoruló rétegekre magasról tesz.

Három hónap sincs már a választásokig. Milyen kampányra számít?

Meglepődve tapasztalom, hogy helyben, a politikának ezen a szintjén sokkal könnyebb megtalálni a kompromisszumokat minden oldallal. Én mindenki szövetségese vagyok, aki Terézvárosért akar tenni. Akkor is, ha fideszes. Ez helyben sokkal egyszerűbb, mint a nagypolitikában.

Hiszi, hogy nyerni fog az ellenzéki összefogás?

Abszolút. Egyike vagyok azoknak a rendkívül optimista ellenzéki politikusoknak, akik erről meg vannak győződve. Még kétharmadot is el tudok képzelni.

Tényleg?

Abszolút. Pont a választási rendszer miatt. Benne van a pakliban. Emlékezzünk vissza: még én is azt gondoltam 2019-ben, hogy Karácsony Gergely nem fog nyerni Tarlós ellen. Sőt, a kampányzáró alkalmával jöttek oda hozzám ellenzéki politikusok, akik lapogatták a hátam, hogy hű, te meg fogod nyerni, és akkor lesztek öten ellenzéki polgármesterek Budapesten. Én meg abban se voltam biztos, hogy én meg fogom nyerni. Ehhez képest mekkorát fordult a világ. Most is azt látom, hogy egyáltalán nem tudjuk még felmérni ezt az egészet. A Megafont látjuk egyfolytában, ömlik ránk a Facebookról ez az undormány, a Fidesz kampánya gőzhengerrel megy, de mindezek ellenére nagyon sok biztató jelet látok.

Nem válaszolt a kérdésre, hogy milyen kampányra számít.

Undorítóra. Láttuk, hogy Cseh Katalin vagy Donáth Anna ellen olyan lejárató kampányt folytattak, ami öt-tíz évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. 2018-ban azért már Vona Gáborral kapcsolatban elképesztő sztorikra emlékezhetünk. A legnagyobb baj ezzel az, hogy eltántorítja a jóérzésű embereket a politikától. Magam is érzem, hogy néha megijedek, vagy elszomorodom attól, hogy

a semmiből, hazugságból le tudnak egy embert teljesen húzni a mocsárba.

2019-ben a helyi Fidesz azt találta ki, hogy adócsaló vagyok. Teljesen alaptalan állítás volt. Aztán egyszer a földalattinál egy néni beszólt, hogy maga adócsaló. Nagyon rosszul esett, hogy azt gondolja, hogy szemétláda vagyok.

Hogy halad az aláírásgyűjtés a népszavazásra?

Úgy tudom, a fele megvan (a beszélgetést január 12-én vettük fel – a szerk.), nyilván meglesz a kellő mennyiségű aláírás, de az is biztos, hogy nem a választás napján fogunk erről szavazni. A Fudan egyetemről lehetne vitatkozni. Támogatnám, hogy ide jöjjön, ha azt mondanák, hozunk 100 milliárd forintot befektetni, építünk valamit, egy jó nevű egyetemet hozunk. A probléma az, hogy ehelyett 500 milliárdnyi hitelt veszünk fel, és abból építünk mi a kínaiaknak egyetemet. És mellette a Diákvárost nem hozzuk létre. Az álláskeresési járadék is jó szakpolitikai vita témája lehetne, de nem erről fogunk vitatkozni, hanem arról, hogy lehessen-e 18 éven aluliakat átműttetni Magyarországon. Amiről nincs is társadalmi vita.

Civil szervezetek arra buzdítanak, hogy a kormány népszavazásán szavazzunk érvénytelenül.

Biztosan nem fogok részt venni egy olyan népszavazáson, aminek nincs értelme. Magyarországon senki nem akar átműttetni 18 év alatti fiatalokat. Az a fajta identitáspolitika, amit a Fidesz hoz be, a legveszélyesebb. Az egyik legrosszabb elem ebben a politikában, hogy szétszabdalja a társadalmat kisebb egységekre. Ott vannak például a transzszexuálisok. A problémájukkal foglalkozni kell, de nem kinyitni egy ekkora társadalmi vitává, és a többség kontra kisebbség ellentétet előhozni. A Fidesznek érdeke, hogy ne az olyan problémákról beszéljünk, amik tényleg megosztják a társadalmat. Például beszélhetnénk arról, hogy az helyes-e, hogy a Fidesz létrehozott egy módos réteget, közben meg emberek élnek a nyomorban. Globális szinten nem csak a Fidesztől tapasztaljuk ezt, és én a progresszív identitáspolitikával sem értek egyet. De a társadalom szerintem jobban meg van osztva jövedelmi viszonyok tekintetében, mint bármilyen más emberi jellemző tekintetében.

Ha bukik a Fidesz, elindulhat a társadalomban valamilyen gyógyulási folyamat?

Ha az új kormány ezen lesz, akkor igen. Ha bukik a Fidesz, nem fog megszűnni a Megafon, nem fog megszűnni a TV2, amik a legártalmasabbak szerintem a nemzeti egységre, de tudunk lépéseket tenni, és nagyon kell is a másik oldal felé kezet nyújtani. De tudom, hogy ez nehéz. Amikor lesz egy normális M1, akkor a gyógyulás elkezdődhet, sőt el kell kezdődnie, mert nem tudom, hol van a szakadék alja. Mindig azt hisszük, hogy elértük, aztán látjuk, hogy nem. Politikusokat figyelnek meg, követnek, próbálnak besározni, még mélyebbre süllyedtünk 2018 óta is. Régen még Torgyán József volt a politika alja, de az egy szép időszak volt ehhez képest. Persze az egész lealjasulásról szerintem a Facebook is tehet. Azt, hogy nincs szűrő politikus és választó között, sokan pozitívumként értékelik, de én inkább negatívumként. Az újságírók kiestek innen nagyjából.

Ha régebben kiállt volna egy politikus egy sajtótájékoztatóra, és megevett volna egy párizsis kenyeret, azt nem hozta volna le a sajtó.

Akkor még tartalmat kellett mondani, de most már nem kell. Kirakja az ember a macskáját – velem is előfordul néha –, és több lájkot kap, mint ha mondjuk a fogyatékossági támogatásokról posztolna. Ez ijesztő, ez nem jó, szerintem ebben is lépnie kell az új kormánynak.

Azt mondja, a Facebook segíti a lealjasulást. De az ellenzék mostanában elkezdte ugyanazt csinálni, mint a Fidesz: egymás posztjai alá kommentelnek állandóan, tulajdonképpen teljesen értelmetlenül.

Ezért ijesztő a Facebook. Közszolgáltatásnak kéne lennie, de egy magáncég csinálja, és ő dönt az algoritmusokról. Ehhez az ellenzék csak igazodik, ahogy a Fidesz is. Az algoritmus gyakrabban feldobja a posztot, ha egymás alá kommentelünk, így megéri. Azt akarjuk, hogy az üzenet minél több emberhez jusson el. De tényleg szomorú, hogy igazodni kell a Facebook kényéhez-kedvéhez. A Facebook sokkal nagyobb probléma, mint amennyit foglalkozunk vele. A trollprofilok iszonyú veszélyesek nemcsak a demokráciánkra, ahogy ezt el szoktuk puffogtatni, hanem a közbeszédre, a közhangulatra és a mentális egészégünkre is.

Ha áprilisban győz az ellenzék, és szólnak, hogy Tamás, szükség van rád más pozícióban, lesznek dilemmái?

Nagyon boldog vagyok a jelenlegi szerepemben. Én tényleg terézvárosi patrióta vagyok. Nem tervezek mást, de az ember persze soha ne mondja azt, hogy soha.