Kilépett az MSZP-ből az a képviselő, aki ellen összefogott a többi ellenzéki párt Terézvárosban

Enyhülhet a Terézvárost irányító ellenzéki koalíció belső, ám teljesen nyíltan megvívott háborúja. Kilépett ugyanis az MSZP-ből a konfliktusok középpontjában álló Bálint György önkormányzati képviselő. Úgy tudjuk, Bálint azután döntött így, hogy a szocialista párt etikai vizsgálatot kezdeményezett ellene.

Fotó: Bálint György/Facebook

Bálint több szempontból sem könnyű eset. Új szereplő a politikában. Korábban ő volt a józsefvárosi kínai piac utolsó üzemeltetője, a stílusa inkább ehhez a szerephez passzol, nem mondjuk egy képviselő-testületi üléshez, még ha az utóbbival nem is rakjuk magasra a lécet. Elég hamar megtalálták egymást a kerület momentumos polgármesterével, Soproni Tamással. Még egy MSZP-s forrás is úgy fogalmazott, hogy Bálint „politikailag nem szocializált”, „Soproni európai módon kommunikál, a Gyuri kevésbé”, öntörvényű, ugyanakkor a választókerületében hiperaktív figura, ha csak egy cserép leesik, ő megy, és intézi.

Bálint rendszeresen nyíltan sértegette Sopronit, akár képviselő-testületi ülésen is. A személyes háborúvá fajuló konfliktusukban ugyanakkor van egy elem, ami messze túlmutat azon, hogy mit gondolnak egymásról, és ami miatt december közepére összefogott a többi ellenzéki párt Terézvárosban Bálint ellen, közösen szólították fel lemondásra az utolsó idei képviselő-testületi ülésen.

Bálint ugyanis decemberig perben állt a saját önkormányzatával szemben, hogy 14 millió forintot megszerezzen egy végrehajtási ügyben a kerület előtt. Több körben is elutasította a bíróság a képviselő próbálkozását, de Bálint amíg lehetett fellebbezett, vagy újabb fórumot keresett. Ennek az utolsó lehetősége is lezárult decemberben, Bálint hoppon maradt.

Kacinfántos történet, a 2004-es terézvárosi ingatlanpanamáig nyúlik vissza. Ekkor az MSZP-s többségű önkormányzat versenyeztetés nélkül, áron alul eladta az Andrássy út 47. szám alatti soklakásos műemlékházat. Büntetőügy lett belőle, összevonva az Andrássy út 3. szám alatti Saxlehner-palota eladásával. Végül Fürst György, volt VI. kerületi szocialista alpolgármester felfüggesztett szabadságvesztést kapott, az akkori képviselők pedig hanyag kezelés vétsége miatt megrovásban részesültek. Ugyanakkor a vádlottaknak egyetemlegesen összesen 123 millió forintos kártérítést kell fizetniük az önkormányzatnak.

Ennek a behajtása - kamatokkal együtt már 218 millió forintról van szó - egyáltalán nem egyszerű, mert több vádlott időközben vagyontalan lett. Az egyetlen reménnyel egy nagyobb összeg behajtására Hatvani Csaba akkori képviselő, majd alpolgármester - és jelenleg is az MSZP kerületi elnöke - szigetszentmiklósi háza kecsegtet. És itt jön a képbe Bálint György, Hatvani régi üzlettársa és barátja. Egy korábbi 14 milliós kölcsönszerződést alakítottak át Hatvani jogerős elítélése után úgy, hogy azt jelzáloggal terhelték meg a házra. Erre hivatkozva előzte volna be Bálint az önkormányzatot 14 millió forintos követeléssel. Kitartó erőfeszítéseit az igazságszolgáltatás azonban nem értékelte, és a bíróság kimondta, hogy fedezetelvonó a szerződés.

A kerületi politikába is Hatvani ajánlotta be Bálint Györgyöt. Éppen Hatvani helyén indult, miután Soproni Tamás jelezte, hogy nem akarja, hogy a panama-ügyben elítélt Hatvani képviselőjelölt legyen. 2014-ben Hatvani - már vádlottként - megnyerte a kerületi körzetét, ő volt a kerületben az egyetlen győztes ellenzéki. A bíróság a jogerős ítéletben a közügyektől nem tiltotta el, így akár indulhatott volna 2019-ben is. Ennek tett keresztbe Soproni. Hatvani ugyanakkor az MSZP helyi elnöke maradt.

A képviselő-tesületben a Hatvani helyére lépő Bálint és Soproni között akkor mérgesedett el a viszony, amikor kiderült, hogy a friss MSZP-s politikus beelőzné a végrehajtásban a kerületet. Emiatt Soproni kezdeményezésére a képviselő-testület (fideszes szavazatokkal is) májusban visszahívta Bálint Györgyöt a kerület tulajdonosi bizottságból és a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságából.

Bálint akkor ezt úgy kommentálta a Facebookon, hogy „azzal, hogy polgármester úr a Momentummal és a Fidesszel közösen megszavazta a Terézváros vagyonát kezelő társaság felügyelő bizottsági elnöki, és az önkormányzat Tulajdonosi Bizottságának elnöki pozícióm visszavonását, egyértelművé vált, hogy a döntésük motivációja a transzparens és felelősségteljes vagyonkezelés megszüntetése volt. A tisztségeim visszavonásával olyan döntést hozott meg a polgármester úr és a Momentum, amely ellentmond az ellenzéki összefogás alappilléreinek, és amely hosszútávon megpecsételheti a terézvárosi ellenzéki összefogás dinamikáját”.

Ezután a helyi MSZP (amit Hatvani vezet) nyílt háborúskodást indított, a kerületi szocialista pártszervezet mémekben fideszesezte a momentumos polgármestert, Bálint pedig számos alkalommal durván személyeskedő kirohanást intézett Soproni ellen. Egészen odáig jutott a konfliktus, hogy az MSZP nem is szavazta meg a költségvetést, az a DK, Jobbik, LMP, Momentum, Párbeszéd szavazataival ment át. Amire Soproni úgy reagált, hogy nem tekinti már a helyi koalíció részének a helyi MSZP-t.

Egy példa, ahogy a terézvárosi MSZP beszámolt a novemberi képviselő-testületi ülésről: „Soproni Tamás abuzív viselkedése valóban indulatokat kelt időnként a képviselőkben – Soproni úgy látszik, hogy elirigyelte a diktatórikus ülésvezetést Kövér László házelnöktől, így már ő is belefojtja a szót a képviselőkbe, akik nem értenek vele egyet. De ha a polgármester nem hajlandó egyeztetni az előterjesztésekről, akkor a vita nyilván a testületi ülésen zajlik le.”

Soproni sem igazán finomkodott, ha Bálintról volt szó. Az MSZP-s képviselő elbukott bírósági ügye után ezt írta a polgármester: „Szomorú vagyok, hogy egy újabb szocialista képviselőről bizonyosodott be, hogy nem különb, mint a NER politikusai. Hogy a saját érdekét az általa képviseltek érdeke elé helyezi. Hogy az önkormányzattal szembeni gazdasági bűncselekményért elítélt helyi elnökkel kötött fedezetelvonó szerződés felhasználásával kísérelte meg megrövidíteni az önkormányzatot. Hogy mindezekkel, morális bukásával, méltatlanságával rontja az ellenzék megítélését és ezzel a 2022-es kormányváltás esélyét”.

És Bálint sem fogta vissza magát, szerinte ő több ügyet is feltárt, ezeket megismertette a polgármesterrel, aki viszont, „mint a régi olasz maffiafilmekben, megpróbált félreállítani, amihez szövetségeseket is talált a helyi fideszesek személyében”.

Az MSZP vezetésében egy ideig próbálták nyugtatni a kedélyeket, felelősnek tartották Sopronit is amiatt, mert polgármesterként nem tudta kezelni a helyzetet, inkább olajat öntött a tűzre és személyessé is tette a konfliktust.

És igyekeztek visszafogottságot kérni Bálint Györgytől is, annak érdekében, hogy a személyeskedő, nyílt ellenzéki belső háború ne rontsa az országgyűlési választásokon induló összellenzéki jelölt, Oláh Lajos esélyeit.

Egy novemberi eleji poszt arról, hogy Bálint és Hatvani Tóth Bertalan MSZP-elnöknél járt.

Bálint azonban nem fogta vissza magát, ezután indult etikai eljárás ellene. Ennek magyarázata forrásunk szerint, hogy Bálint „az MSZP-nek elfogadható politikai kultúrától rendkívül idegen stílusban” kommunikált, „a végrehajtás miatti per már csak hab volt a tortán”.

Az etikai eljárás eredményét nem várta meg Bálint, hanem - MSZP-s forrásunk szerint bölcsen - kilépett a szocialista pártból.



Ugyanakkor, ha nem is MSZP-s, de független képviselő maradhat. Igaz, erről a tisztségről is lemondásra szólították fel az ellenzéki pártok - akkor még az MSZP nélkül - december közepén arra hivatkozva, hogy 14 millió forinttal meg akarta rövidíteni az önkormányzatot.

Úgy tudjuk, hogy Hatvani Csabát is kapott figyelmeztetést, hogy ne szítsa tovább a kedélyeket a Terézvárosban, és legyen tekintettel a közelgő országgyűlési választásokra, de ő az MSZP tagja maradhatott.