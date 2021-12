Öt ellenzéki párt lemondásra szólított fel egy MSZP-s önkormányzati képviselőt Terézvárosban

A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd terézvárosi képviselői közös határozatban szólították fel Bálint György MSZP-s képviselőt, hogy mondjon le a mandátumáról.

Ezt Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere jelentette be Facebookon a képviselő-testület ülése után.

Az előzményről írtunk már, a határozati javaslatban is megismétlik, hogy az elhíresült, még 2004-es terézvárosi ingatlanpanama egyik büntetőügyében 2018-ban jogerősen 123 millió forint és kamata megtérítésére kötelezték egyetemlegesen az elítélteket (korábbi kerületi vezetőket és önkormányzati képviselőket). Határidőig nem fizettek, ezért az önkormányzat végrehajtási eljárásokat indított.

Nem volt könnyű dolguk, mert szinte senkinek nem volt semmi a nevén. De az egyik elítéltnek, Hatvani Csabának (egykori MSZP-s önkormányzati képviselő, jelenleg a terézvárosi MSZP elnöke) van egy 50 milliósra felbecsült szigetszentmiklósi háza. Ez ha nem is teljes egészében fedezi a követelést, de legalább egy nagyobb összeghez hozzájuthatna az önkormányzat.

A végrehajtási eljárás során ugyanakkor Bálint György jelenlegi MSZP-s önkormányzati képviselő kérte, hogy becsatlakozhasson. Azzal indokolta, hogy Hatvani Csabának 14 millió forintos kölcsön adott még 2016-ban, amit jelzáloggal terhelt szerződéssé alakítottak át 2018-ban, már a jogerős ítélet után. Bálint becsatlakozása azt jelentette volna, hogy a 14 millió forint nem az önkormányzathoz, hanem a kerületi képviselőhöz folyik be.

Emiatt az önkormányzat Bálint becsatlakozásának elutasítását kérte. Ezt a bíróság megtette. Bálint fellebbezett, de megint elutasították. Bálint nem hagyta annyiban, pert indított az önkormányzat ellen, aminek a képviselője. A bíróság júliusban elutasította az MSZP-s képviselőt, Bálint itt is fellebbezett, de decemberben másodfokon sem neki adtak igazat.

Az öt párt terézvárosi képviselői által elfogadott határozatban idézik a bíróság döntését, miszerint „Bálint György rosszhiszeműen járt el, mivel a szerződéskötéskor tudott Hatvani Csaba megnehezült anyagi körülményeiről, valamint a vele szemben jogerősen megítélt magas összegű kártérítésről, erre tekintettel tudni kellett arról is, hogy a jelzálogszerződéssel a terézvárosi önkormányzat követelésének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonják”.

A pártok szerint a bíróság kimondta, hogy Bálint György és Hatvani Csaba rosszhiszemű, fedezetelvonó szerződést kötöttek, melynek eredményeként 14 millió forinttal rövidíthették volna meg a terézvárosi önkormányzatot. Ezért felszólítják Bálintot, hogy adja vissza a mandátumát.

Az MSZP-s képviselők ugyanakkor kiálltak képviselőtársuk, Bálint György mellett.

Bálint legutóbb, amikor másodfokon is elutasította a bíróság a keresetét, hazugságnak nevezte, hogy meg akarta volna károsítani az önkormányzatot, és visszautasítja, hogy Soproni „ezt a polgárjogi vitát a képviselői munkámmal összekapcsolja és személyes lejáratásomra használja”. Szerinte a polgármesternek „régóta szúrja a szemét, hogy én a tiszteletdíjamat a kerületre költöm: maszkot veszek, kamerarendszert építek a körzetemben élőknek, ha kell, beállok közéjük dolgozni is, nem úgy, mint Soproni, aki csak közpénzből jótékonykodik addig, amíg ott a közpénzen fizetett fotós”. Bálint állítása szerint ő több ügyet is feltárt, ezeket megismertette a polgármesterrel, aki viszont „mint a régi olasz maffiafilmekben, megpróbált félreállítani, amihez szövetségeseket is talált a helyi fideszesek személyében”.